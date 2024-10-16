Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε το Ισραήλ για «αδιάκριτα» πλήγματα στον Λίβανο και τη Γάζα και ότι στοχεύει ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ, αναφέρει το Ελιζέ για τη χθεσινή (Τρίτη) τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Μακρόν και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Ο Μακρόν συνέχισε να πιέζει για μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 21 ημερών στον Λίβανο για να επιτευχθεί μια διπλωματική διευθέτηση, την οποία αποκάλεσε «τη μόνη που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ασφαλείας του Ισραήλ».

Στην ισραηλινή ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο Νετανιάχου απέρριψε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, και είπε ότι θα συμφωνούσε μόνο σε μια συμφωνία στην οποία όλες οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ θα απωθούνταν από μια ουδέτερη ζώνη στα σύνορα του Ισραήλ.Ο Μακρόν «εξέφρασε επίσης την αγανάκτησή του μετά τον τραυματισμό πολλών μελών των ειρηνευτικών δυνάμεων από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Νακούρα και προέτρεψε το Ισραήλ να βάλει τέλος σε αυτή την αδικαιολόγητη στόχευση».Το Ισραήλ συνεχίζει να καλεί τις δυνάμεις της UNIFIL να εγκαταλείψουν τις περιοχές μάχης για τη δική τους προστασία.Ο Μακρόν ζήτησε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για να απομακρυνθούν όλοι οι όμηροι και να επιτραπεί η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας, αναφέρει το Ελιζέ. Εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη βία των εποίκων και την κατασκευή νέων οικισμών.

