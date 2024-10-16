Reuters: Περιορισμένων προσδοκιών η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Κόλπου

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έξι χωρών του Κόλπου συναντώνται σε σύνοδο κορυφής σήμερα Τετάρτη στη σκιά της αναταραχής στη Μέση Ανατολή και των προσπαθειών για μια ενιαία θέση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η σύνοδος κορυφής των Βρυξελλών αναμένεται να διαρκέσει λίγες μόνο ώρες, και περιλαμβάνει ευρύτατη ατζέντα, από τις βίζες και το εμπόριο μέχρι την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το πρακτορείο Reuters να εκτιμά ότι είναι απίθανο να αποφέρει κάτι ουσιαστικότερο από τις γενικές δεσμεύσεις για βελτίωση της συνεργασίας.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: είμαστε έτοιμοι να ενεργούμε όλο και περισσότερο μαζί, για να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις», δήλωσε ο επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ την παραμονή της συνάντησης.

Η ΕΕ εδώ και καιρό διατηρεί ανοιχτό δίαυλο με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, το οποίο περιλαμβάνει το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Κουβέιτ.

Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν ήδη την πρόκληση της πλήρους ευθυγράμμισης στους πολέμους του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, και θα είναι δύσκολο να υπάρξει ένα ουσιαστικό κοινό ανακοινωθέν με τους ηγέτες του ΣΣΚ, εκτιμούν αξιωματούχοι στο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.