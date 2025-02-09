«Ο κ. Ανδρουλάκης, απελπισμένος από το γεγονός ότι ούτε με την άθλια εργαλειοποίηση του πόνου των συγγενών των θυμάτων κατάφερε να βρει πολιτικό σωσίβιο για να ανακόψει την κατάρρευση, προχώρησε σήμερα σε ένα ρεσιτάλ χυδαιότητας και πολιτικής ένδειας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός.

«Ο κ. Ανδρουλάκης που υιοθέτησε μέχρι χθες κάθε δημοσίευμα και κάθε διαρροή για την υπόθεση, κατηγορώντας την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για συγκάλυψη επειδή επαναλάμβανε με κάθε ευκαιρία ότι όλες τις απαντήσεις θα τις δώσει η Δικαιοσύνη, μετά το βιντεοληπτικό υλικό από την εμπορική αμαξοστοιχία που παραδόθηκε στον ανακριτή προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να αξιολογηθεί, τα γύρισε. Από εκεί που έβλεπε «συγκάλυψη» από την αρχή, ξαφνικά βλέπει «συγκάλυψη στην πορεία» και από εκεί που υιοθετούσε τα πάντα και έβγαζε πορίσματα, υποκαθιστώντας τη Δικαιοσύνη, τώρα λέει το αυτονόητο, ότι (και) αυτό το στοιχείο θα αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη», συνέχισε ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ.

Και πρόσθεσε:

«Εμείς, σε αντίθεση με τον κ. Ανδρουλάκη, θα συνεχίσουμε σταθερά να στηρίζουμε με κάθε μέσο τη Δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αξιολογήσει και να συνεκτιμήσει κάθε στοιχείο. Εμείς θα συνεχίσουμε να περιμένουμε όλες τις απαντήσεις από τη Δικαιοσύνη, αφήνοντάς την ανεπηρέαστη να κάνει τη δουλειά της, χωρίς να την επικαλούμαστε α λα καρτ και να συμμετέχουμε στα κομματικά παιχνίδια που παίζονται πάνω σε μία εθνική τραγωδία».

Πηγή: skai.gr

