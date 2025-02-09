«Είναι αδιαπραγμάτευτο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές» και αποτελεί προϋπόθεση για να αναλάβει τη διακυβέρνηση, για αλλαγή στην πορεία της χώρας και όχι «για να εξωραΐσουμε την πολιτική της ΝΔ», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως πρόσθεσε, το ΠΑΣΟΚ είναι δύναμη που θα αλλάξει την πολιτική που ασκείται με ένα νέο εθνικό σχέδιο ριζοσπαστικών τομών για μία αυθεντικά μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας.

«Είναι στο χέρι μας να πείσουμε, επιτέλους, την κοινωνία, ότι δεν είμαστε η "καλύτερη εκδοχή της ΝΔ". Μία εξευγενισμένη ΝΔ. Είμαστε ριζικά διαφορετικοί Δεν είμαστε η "ευγενέστερη εκδοχή" αυτού του συστήματος. Είμαστε αυτοί που θα αλλάξουμε αυτό το σύστημα», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Συντονιστικού Κεντρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι «είναι ώρα, επιτέλους, να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Χρειαζόμαστε ρηξικέλευθες πολιτικές που ξεβολεύουν, που απειλούν την ολιγαρχία και δεν τη χαϊδεύουν, που μπορούν να δημιουργήσουν κοινωνικές συμμαχίες, επικίνδυνες για την πολιτική κυριαρχία της δεξιάς. Πολιτικές που εγγυώνται την αλλαγή κατεύθυνσης για την χώρα». «Χρειάζεται μία νέα, δημιουργική αντισυμβατικότητα στον λόγο και στην καθημερινή μας πολιτική πράξη», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος επεσήμανε πως μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις στην υπόθεση των Τεμπών, «είναι πανθομολογούμενο πως ο κ. Τασούλας δεν τηρεί καμία προϋπόθεση για να είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας όλων των Ελλήνων» και πρόσθεσε: «Η δίκη μας αυτοτελής πρόταση, όμως, έπρεπε να γίνει νωρίτερα και μάλιστα με την επιδίωξη ευρύτερης συναίνεσης με τα αλλά προοδευτικά κόμματα».

Όσον αφορά την εσωκομματική κατάσταση, ο κ. Δουκας σημείωσε πως «ενότητα σημαίνει και σύνθεση απόψεων, κάτι που απαιτεί τη θεσμική και τακτική λειτουργία των κομματικών οργάνων. Αυτό ας το προσέξουμε ιδιαίτερα σήμερα, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα».

