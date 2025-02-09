Η άμεση κατάθεση πρότασης δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης είναι η μόνη απάντηση των προοδευτικών πολιτικών κομμάτων, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, πριν από ομιλία του σε συνεστίαση των Νομαρχιακών Επιτροπών Α' και Β' Θεσσαλονίκης, και τόνισε ότι πρέπει να αποσυρθεί η υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Τασούλα για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, όπου η χώρα μας συγκλονίζεται από μια εκτεταμένη κρίση δημοκρατίας και διαφάνειας για να εξυπηρετήσει ο κ. Μητσοτάκης τα υπερκέρδη των καρτέλ και την ανανέωση της καρέκλας και της οικογενειοκρατίας, η κοινωνία εκφράζει τη δυσπιστία της με μια δυναμική κοινωνική αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση, η οποία δεν τηρεί ούτε το θεσμικό πλαίσιο, ούτε το ευρωπαϊκό κεκτημένο», είπε ο κ. Φάμελλος και συνέχισε:

«Η μόνη απάντηση των προοδευτικών πολιτικών κομμάτων πρέπει να είναι η άμεση κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Όλα τα δεδομένα και όλα τα στοιχεία υπάρχουν. Το έγκλημα των Τεμπών και η συγκάλυψη που έχει επιχειρήσει ο κ. Μητσοτάκης αλλά και τα άλλα μεγάλα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί -και εντός της χώρας και εκτός- στο κράτος δικαίου είναι η απόδειξη.

Με αυτές τις συνθήκες, η επιλογή ενός μονοκομματικού Προέδρου της Δημοκρατίας από μια απονομιμοποιημένη κυβέρνηση δεν αποτελεί εγγύηση για τη δημοκρατία. Για αυτό και πρέπει να αποσυρθεί η υποψηφιότητα του κ. Τασούλα, όπως έχει προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα.

Η μάχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μέσα και έξω από τη Βουλή, ως πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση, θα είναι η εκπροσώπηση των πολιτών, οι ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και η προοδευτική απάντηση που έχουμε ανάγκη».

Σε ερώτηση σχετικά με τα πρόσφατα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, απάντησε:

«Νομίζω ότι είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί, αλλά και τόσο συνταρακτικές οι αποκαλύψεις μετά το έγκλημα των Τεμπών και το σχέδιο συγκάλυψης που έχει υλοποιηθεί μέσα από το Μαξίμου και την κυβέρνηση, που όλα τα επιμέρους γεγονότα δεν αλλάζουν την εδραιωμένη κοινωνική αντίληψη -αλλά και τη δική μας βεβαιότητα- για όλα όσα έχουν συμβεί. Η άποψή μας εδώ και πολλούς μήνες είναι απλή και ξεκάθαρη: Όλη η έρευνα των εισαγγελικών Αρχών αλλά και όλες οι πραγματογνωμοσύνες πρέπει να έρθουν στη Βουλή, ώστε να διερευνηθεί το σύνολο των αδικημάτων και των παραβάσεων που αφορούν και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Θα πρέπει να βρεθεί ο εντολέας, να αποκαλυφθεί το σχέδιο συγκάλυψης και να κριθούν οι υπαίτιοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, από τον δικαστή».

