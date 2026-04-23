Η «Διακήρυξη των Δελφών» υπεγράφη την Τετάρτη στο περιθώριο του 11ου Φόρουμ των Δελφών μεταύ της Ελλάδας και έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η κίνηση που έρχεται 23 χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια σημαντική κοινή πρωτοβουλία μεταξύ της Ελλάδας και έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με στόχο την επιτάχυνση της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επισφραγίζει την προσήλωση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα Δυτικά Βαλκάνια, τόνισε πώς κατά την περίοδο που η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η «ευρωπαϊκή οικογένεια» θα υποδεχθεί τότε ένα ή περισσότερα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων.

Ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής:

«Εμείς, οι Συμμετέχοντες στο Φόρουμ των Δελφών, κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης, κ. Nemanja Starović, κ. Glauk Konjufca, κ. Ferit Hoxha, κ. Zoran Dimitrovski, κ. Ivan Ivanišević και κ. Dragan Vukovic,

Έχοντας συναντηθεί στους Δελφούς σήμερα και,

Ανακαλώντας την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης, όπως υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και προσυπογράφηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων·

Επαναβεβαιώνοντας την κοινή μας δέσμευση στις αξίες της ΕΕ για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες·

Τονίζοντας τη συνεπή προσήλωσή μας στις Αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως δε στην καλή τη πίστει εφαρμογή των διεθνών δεσμευτικών συμφωνιών, στον σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και στην περιφερειακή συνεργασία ως απαραίτητες αρχές του διεθνούς δικαίου·

Επαναλαμβάνοντας ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Συμφωνήσαμε τα ακόλουθα:

Αναγνωρίζουμε ότι είκοσι τρία χρόνια μετά την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης, όλοι οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων παραμένουν σταθερά σε μια μη αναστρέψιμη πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ.

Επαναβεβαιώνουμε σθεναρά την πολιτική μας δέσμευση στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ, αναγνωρίζοντας τη βαθιά μετασχηματιστική της επίδραση στις κοινωνίες και τις οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων.

Υπογραμμίζουμε τη σημασία της ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ ως στρατηγική επιταγή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της αυτονομίας και της ετοιμότητας στην περιοχή και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Χαιρετίζουμε υπό αυτό το πρίσμα την ανανεωμένη εστίαση της ΕΕ στη διαδικασία διεύρυνσης και στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, ως μια γεωστρατηγική επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή μας και στην ήπειρό μας.

Τονίζουμε την ανάγκη για αποτελεσματική ενσωμάτωση και απτή υποστήριξη της ΕΕ προς τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων στην καταπολέμηση των υβριδικών απειλών και των εκστρατειών παραπληροφόρησης.

Ζητούμε, ως εκ τούτου, μια ανανεωμένη δέσμευση στη διαδικασία προσχώρησης για τα Δυτικά Βαλκάνια, βασισμένη σε αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις, δίκαιη και αυστηρή αιρεσιμότητα και μια προσέγγιση βασισμένη στην αξία, διασφαλίζοντας ότι κάθε εταίρος προοδεύει σύμφωνα με τις δικές του επιδόσεις στην εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης.

Επισημαίνουμε τη σημασία της ευθυγράμμισης με το κεκτημένο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επαναλαμβάνουμε την αποφασιστικότητά μας για την αποτελεσματική εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα θεμελιώδη ζητήματα (fundamentals).

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για περιφερειακή συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς, για συμφιλίωση και σχέσεις καλής γειτονίας ως προϋποθέσεις για την ένταξη στην ΕΕ, καθώς και ως βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Χαιρετίζουμε την εφαρμογή της σταδιακής ενσωμάτωσης μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής και ζητούμε την περαιτέρω ένταξη της περιοχής σε σχετικά πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ που θα μπορούσαν να αποφέρουν απτά οφέλη για τους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ενσωμάτωσης στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ, σε ευθυγράμμιση με το ενωσιακό κεκτημένο.

Τονίζουμε τη σημασία της έγκαιρης προώθησης εκείνων των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων που έχουν επιτύχει υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω της έναρξης προετοιμασίας των συνθηκών προσχώρησης για όσους βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να διατηρηθεί η αξιοπιστία της διαδικασίας διεύρυνσης.

Υπογραμμίζουμε τη δέσμευσή μας για την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο θα πρέπει να συμβάλει στην ταχύτερη ενσωμάτωση της περιοχής στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και θα πρέπει να βελτιώσει τη σύγκλιση μεταξύ των οικονομιών.

Επισημαίνουμε τη σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος.

Ζητούμε την αποτελεσματική ενσωμάτωση της περιοχής στον σχεδιασμό διασυνδεσιμότητας της ΕΕ, με έμφαση στην ενέργεια, τις μεταφορές και την ψηφιακή διασυνδεσιμότητα.

Επισημαίνουμε την ανάγκη για ενσωμάτωση των μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T) και της προώθησης πρωτοβουλιών όπως οι «Πράσινες Λωρίδες», για τη σύνδεση της περιοχής με κρίσιμους διαδρόμους μεταφορών και αλυσίδες εφοδιασμού, όπως ο IMEC, ο Διάδρομος Μεταφορών Δυτικών Βαλκανίων - Ανατολικής Μεσογείου, ο Διάδρομος VIII κατά μήκος του άξονα Ανατολής-Δύσης, ο Διάδρομος X και ο Κάθετος Διάδρομος Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου Πελάγους.

Ζητούμε την περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ροής αγαθών πέρα από τα σύνορα της ΕΕ.

Υπό το πρίσμα της επικείμενης Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, δεσμευόμαστε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς την περιφερειακή και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με σκοπό την παροχή συγκεκριμένων οφελών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Εκφράζουμε την αποφασιστικότητά μας, στο πνεύμα και τους στόχους της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης, να προωθήσουμε ενεργά την πορεία προσχώρησης όλων των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων και να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Κατά τους μήνες που προηγούνται της Ελληνικής Προεδρίας, κοινός μας στόχος είναι να θέσουμε νέα ορόσημα προς την προσέγγιση και την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

