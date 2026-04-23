«Ο κ. Υπουργός περιγράφει μία κατάσταση, η οποία αφορά μια άλλη χώρα, μια άλλη κυβέρνηση και ένα άλλο κοινοβούλιο. Διότι, αν ένιωθαν πολύ άνετα με τις επιλογές τους, θα είχαν επιτρέψει στη δικαιοσύνη, όταν καταθέσαμε προτάσεις για προανακριτική επιτροπή, να διερευνήσει τις ευθύνες του κ. Καραμανλή για την 717, τις ευθύνες Βορίδη και Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Γιατί δεν τους επιτρέψατε να ελέγξουν τους υπουργούς σας; Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο μειλίχια και ονειρικά όπως τα περιγράφετε», ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Ρώτησα πριν από μερικές εβδομάδες και δεν πήρα απάντηση. Κύριε Θεοδωρικάκο, όταν γίνεται ένας διαγωνισμός για την επικοινωνιακή εκστρατεία της επιστολικής ψήφου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, κατατίθενται τρεις προτάσεις και οι δύο έχουν διαφορά 2.000 ευρώ από αυτόν που παίρνει τον διαγωνισμό, το βλέπετε φυσιολογικό; Ένα θέμα που αφορά τον απόδημο ελληνισμό που και εκεί κάνατε μπίζνα.

Τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Για πείτε μου, ξέρετε σε τι τιμές έχουν πουληθεί και αξιοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε τι τιμές στην Ελλάδα; Τι λοιπόν να πρωτοπιάσω ως παράδειγμα; Τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την 717, το παρακράτος των υποκλοπών, τους στημένους διαγωνισμούς, τις απευθείας αναθέσεις; Ποιο παράδειγμα να πρωτοπιάσω που δεν έχει την οσμή της διαφθοράς;

Και στο κράτος δικαίου. Σας βλέπω άνετο. Εμείς τι είπαμε; Έρχεται μια δικογραφία, προανακριτική. Είπατε όχι. Τώρα λέτε, άρση ασυλίας των βουλευτών, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δεν μας ενδιαφέρει, αυτό είπατε. Θα μπουν στα ψηφοδέλτια, ό,τι και αν πει η δικαιοσύνη. Αλλά κατά τα άλλα, σέβεστε τη δικαιοσύνη.

Εσείς που θέλατε να μείνουμε Ευρώπη, -γιατί ήμασταν εμείς αυτοί που δώσαμε πραγματικό αγώνα απέναντι στο λαϊκισμό να μείνουμε Ευρώπη, εσείς θέλετε την Ελλάδα Ουγγαρία μέσα στην Ευρώπη, εμείς θέλουμε δυτικού τύπου ευρωπαϊκή δημοκρατία- φτάσατε στο σημείο να επιτεθείτε και να πείτε να καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία! Αυτή είναι η πρόταση του κόμματος που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, επί Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μου λέτε για θεσμούς, για σκάνδαλα και διαφθορά;

Όλη αυτή η εικόνα έχει κάνει τον κόσμο να καταλαβαίνει ότι οι συμψηφισμοί έχουν κοντά ποδάρια. Ναι, ρουσφέτι, προφανέστατα υπήρχε και υπάρχει. Και υπήρχε πολλές δεκαετίες. Δεν το εφηύρε το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, το έχει πει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τα διάβαζα στη Βουλή πριν από μία εβδομάδα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Η ευθύνη των Υπουργών και των Βουλευτών, -όποιου κόμματος, δεν λέω μόνο της Νέας Δημοκρατίας-, είναι η ίδια απέναντι στον ελληνικό λαό μετά το μνημόνιο; Που φέρατε την Ελλάδα στο χείλος της χρεοκοπίας, φύγανε 350.000 ελληνόπουλα στο εξωτερικό, χρεοκόπησαν επιχειρήσεις, χάθηκαν δουλειές, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες.

Θα μου πείτε για συμψηφισμό; Όχι, δεν θα έχουμε κανένα συμψηφισμό. Δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι και δεν δέχομαι κανένα συμψηφισμό που επιχειρείτε εσείς και τα μίνια που σας στηρίζουν. Θα απολογηθείτε, λοιπόν. Η μεταμνημονιακή Ελλάδα πρέπει να είναι μια άλλη Ελλάδα. Με θεσμούς, με διαφάνεια και αξιοκρατία. Και έχετε αποτύχει. Είστε διεφθαρμένοι, δεν επιτρέπετε στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και σήμερα λέτε ότι ακόμα και αν κάνει τη δουλειά της, εμείς τη γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια, θα τους ξανακάνουμε βουλευτές για να τους πούμε μπράβο για τα ρουσφέτια τους, όπως είπατε μπράβο στον κ. Καραμανλή, που τον κάνατε βουλευτή μετά τη τραγωδία των Τεμπών.

Αυτή η Νέα Δημοκρατία, γι’ αυτό πρέπει να ηττηθείτε στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Πηγή: skai.gr

