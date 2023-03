Μητσοτάκης από Γέρακα: Ο φράχτης στον Έβρο θα τελειώσει με ή χωρίς ευρωπαϊκά λεφτά Πολιτική 11:39, 30.03.2023 linkedin

Στο Γέρακα βρέθηκε λίγο νωρίτερα ο ο πρωθυπουργός - Υπογράφεται αύριο η σύμβαση για την επέκταση του φράχτη στον Έβρο- Ο φράχτης θα τελειώσει με ή χωρίς ευρωπαϊκά χρήματα, είπε με αφορμή την τροπολογία Παπαδημούλη για να μπλοκάρει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση