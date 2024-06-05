Να είναι σε απόλυτη εγρήγορση για εκστρατείες παραπληροφόρησης ενόψει των ευρωεκλογών προειδοποίησε τους πολίτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Πρώτο Πρόγραμμα λίγα εικοσιτετράωρα πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής περιόδου.



Με αφορμή, χθεσινή (Τετάρτη) κυβερνοεπίθεση σε λογαριασμούς μεγάλης απήχησης στο TikTok, όπως του CNN, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ενόψει των ευρωεκλογών, πρέπει να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση για εκστρατείες παραπληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες ενίοτε ενορχηστρώνονται και από χώρες οι οποίες μπορεί να έχουν κάποιο λόγο να θέλουν να παρέμβουν στις ευρωπαϊκές εκλογές».



Ο Πρωθυπουργός, επεσήμανε γιατί οι Ευρωεκλογές αυτές είναι σημαντικές και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, επισημαίνοντας πως δεν έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το ζήτημα αυτό σε αυτήν την προεκλογική περίοδο.



«Η Ευρώπη το 2024 αντιμετωπίζει διαφορετικές και πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις από αυτές που αντιμετώπιζε όταν ξανακάναμε ευρωεκλογές το 2019. Σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας, με έναν πόλεμο στην Ουκρανία, μεγάλη αναταραχή στη Μέση Ανατολή, μεγάλη ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, είναι σημαντικό η Ευρώπη να ξαναβρεί συνολικά τον βηματισμό της και να αποκτήσει και ένα πιο ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να συγκροτηθούν στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο οι απαραίτητες συμμαχίες μεταξύ των δυνάμεων της λογικής και της Ευρώπης, που να μας επιτρέψουν να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις τολμηρές για το καλό της Ευρώπης. Και εκεί θέλουμε η Ελλάδα, σε αυτά τα κέντρα αποφάσεων να είναι πρωταγωνίστρια και όχι ουραγός, όπως νομίζω ότι ήμασταν πρωταγωνιστές τα τελευταία πέντε χρόνια σε σημαντικές ευρωπαϊκές αποφάσεις που ωφέλησαν και την Ευρώπη, αλλά ωφέλησαν και την και την πατρίδα μας. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αυτό το οποίο θα γίνει την Κυριακή, οι ευρωβουλευτές τους οποίους θα εκλέξουμε, αλλά και οι πολιτικοί συσχετισμοί που θα προκύψουν από τις ευρωεκλογές σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον έναν με τον άλλον τρόπο θα επηρεάσουν και τις δικές μας ζωές στην πατρίδα μας».



«Η Ευρώπη απέδειξε ότι είναι πολύ ανθεκτική και έχει και έναν τρόπο να βρίσκει τελικά συμφωνίες και να δρομολογεί συνθέσεις τέτοιες που να επωφελούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είμαι αφελής σχετικά με τον κίνδυνο των άκρων και την ανάγκη, μιλώ εκπροσωπώντας τη δικιά μας πολιτική οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες να είναι φιλοευρωπαϊκές, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίζουν ότι η Ευρώπη πρέπει με τόλμη να αλλάξει και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Διότι δεν έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη χώρα μας εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ευρωομάδα της Αριστεράς. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς δεν συμμετέχει σε καμία διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεωρείται ακραία ομάδα, όπως ακραίοι θεωρούνται και η μία τουλάχιστον από τις δύο ομάδες και σε ένα βαθμό και η δεύτερη, που εκπροσωπούν τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Άρα να έχουμε μια αίσθηση και των ευρωπαϊκών συσχετισμών που θα προκύψουν την επόμενη μέρα και πώς αυτό το οποίο θα ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες, στο βαθμό που μας αναλογεί στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει και τη δική του αντανάκλαση στις ευρωπαϊκές συμμαχίες της επόμενης μέρας».



Κληθείς να σχολιάσει σημερινή έρευνα της Nielsen που δείχνει ότι είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα σε μη προσέλευση στις εκλογές, εμφανίζοντας ότι μόνο το 52% θα πάει στις κάλπες, ο κ. Μητσοτάκης, ανέφερε, πως χωρίς να έχει εικόνα της συγκεκριμένης μέτρησης, θα του έκανε πολύ εντύπωση το να ήμασταν τελευταίοι σε συμμετοχή.



«Υπάρχουν χώρες με πολύ χαμηλότερη συμμετοχή από την Ελλάδα σε ευρωεκλογές και αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Θέλω να θυμίσω ότι στις εθνικές εκλογές ψήφισε το 58%, το οποίο ήταν ήδη ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό για τα ιστορικά δεδομένα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μια ευθύνη, πολιτικοί, μέσα μαζικής ενημέρωσης, άνθρωποι που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη στο βαθμό που δεν έχουμε εξηγήσει επαρκώς γιατί αυτές οι Ευρωεκλογές τελικά μας αφορούν και δεν το έχουμε κάνει νομίζω με συγκεκριμένα παραδείγματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης 36 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό μεταφράζεται σε δράσεις οι οποίες έχουν αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών, σε μεγάλα έργα, στην παιδεία, στην υγεία. Παραδείγματος χάρη, τα Κέντρα Υγείας τα οποία εκσυγχρονίζονται, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, οι διαδραστικοί ψηφιακοί πίνακες, μεγάλα ψηφιακά έργα όπως το Ψηφιακός Φάκελος ασθενούς, έργα στον πολιτισμό, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη και μας βοηθούν στο να συγκλίνουμε τελικά με την Ευρώπη. Πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση δεν είναι μόνο εθνικές πολιτικές, είναι και ευρωπαϊκές πολιτικές. Το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε ρότα ως προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων και να εξασφαλίσουμε περισσότερους πόρους γι’ αυτή την αποστολή και αυτό είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία τελικά έχει αντανάκλαση στο τι γίνεται στην πατρίδα μας.



Ερωτηθείς τι σχόλια εισέπραξε από τους πολίτες στις περιοδείες που πραγματοποίησε σε όλη τη χώρα, τόνισε τα εξής: «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πρώτο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες είναι το κόστος ζωής και η ακρίβεια, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο κυριαρχεί όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Απλά στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Διότι αυτή η έξαρση της ακρίβειας μας βρήκε σε μία εποχή που η χώρα τώρα εξέρχεται από μία υπερδεκαετή μεγάλη οικονομική κρίση, με τα εισοδήματα των Ελλήνων να είναι ακόμα αρκετά συμπιεσμένα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει. Ναι, είδαμε ότι ο πληθωρισμός τον Μάιο έχει μειωθεί αισθητά, αλλά έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα σε αυτό το μέτωπο. Και βέβαια δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι κάποια στιγμή η ακρίβεια θα υποχωρήσει, αλλά οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων ήρθαν για να μείνουν και η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος με μόνιμο τρόπο είναι το πιο βασικό ανάχωμα το οποίο έχουμε απέναντι στην ακρίβεια, στο οποίο βέβαια ανάχωμα προσθέτουμε και σημαντικές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στην ίδια τη λειτουργία της αγοράς, με πολλά πρόστιμα, με πολλούς ελέγχους και με την ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης του προβλήματος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές εταιρείες τιμολογούν τα προϊόντα τους στην Ευρωπαϊκή αγορά, ένα ζήτημα στο οποίο προσωπικά θέλω να δώσω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, γι’ αυτό και το έθεσα από τώρα υπόψη της κυρίας φον ντερ Λάιεν, για την οποία είμαι σίγουρος ότι θα είναι η επόμενη η πρόεδρος της Επιτροπής, ώστε να γνωρίζει και η ίδια ποια είναι τα θέματα τα οποία είναι σημαντικά για την πατρίδα μας. Ανοίγουμε ένα μέτωπο με τις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά είμαι αναγκασμένος να το κάνω γιατί δεν μπορώ να ανεχθώ ότι σε μία ενιαία αγορά, πατώντας πάνω σε διάφορα τερτίπια και λογιστικά παιχνίδια, τελικά καταλήγουν να χρεώνουν το ίδιο προϊόν πιο ακριβά σε αγορές όπως είναι η Ελλάδα που είναι πιο μικρές σε σχέση με μεγαλύτερες αγορές, όπως μπορεί να είναι η Γαλλία, η Γερμανία».



«Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων»



Ειδικά μιλώντας για την ακρίβεια και τους φόρους στα καύσιμα, παρά τη μείωση της τιμής του πετρελαίου τον τελευταίο μήνα, κυρίως στη διεθνή αγορά, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για διαφορετικό ζήτημα.



«Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Να τα εξηγήσω με απλά λόγια. Ναι, η Ελλάδα έχει σχετικά υψηλούς φόρους στα καύσιμα και ως προς τον ΦΠΑ και ως προς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης γιατί ακριβώς είναι σημαντικά έσοδα για τον προϋπολογισμό, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να απολέσουμε. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα εδώ πέρα το οποίο θίγετε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να αναφερθώ, στο ζήτημα ότι πρέπει και η όλη αλυσίδα των πετρελαιοειδών να εξηγεί με μεγαλύτερη διαφάνεια, θα έλεγα, πώς οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές επηρεάζουν τελικά την τιμή στη βενζίνη και στο ντίζελ την οποία βλέπει ο πολίτης στο βενζινάδικο. Και εμείς μερικές φορές παρατηρούμε ότι όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές, λίγο αργεί να προσαρμοστεί η αγορά. Ας το έχουν υπόψη όλοι ότι αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί και θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες μας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι στην αλυσίδα διύλισης και διακίνησης καυσίμων δεν υπάρχουν πρακτικές οι οποίες τελικά είναι εις βάρος του καταναλωτή».

Σχετικά με την συνολική προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων για τις Ευρωεκλογές, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι έγινε ελάχιστη συζήτηση για την Ευρώπη.



«Νομίζω ότι ήμασταν το μόνο κόμμα και σας ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία σε αυτή τη συνέντευξη να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Για να μην αδικήσω τα κόμματα, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ μίλησε περισσότερο για την Ευρώπη από ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μίλησε καθόλου για την Ευρώπη ωσάν να μην υπάρχουν ευρωπαϊκές εκλογές και σαν αυτές οι εκλογές να είναι ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης.



Βρήκα ενδιαφέρον το γεγονός ότι πια όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί υιοθετούν με έξυπνο και χιουμοριστικό τρόπο μερικές φορές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλό είναι αυτό και εγώ το έχω κάνει και μέσα από το TikTok, αλλά το χιούμορ δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για τις πραγματικές πολιτικές προτάσεις. Και για μένα, τα μέσα αυτά είναι ένας άλλος τρόπος να επικοινωνήσω τελικά τις προτάσεις μας και τις σκέψεις μας γύρω από τις εκλογές.



Και βέβαια, μιας και αναφέρθηκα και στο ζήτημα του ΠΑΣΟΚ, μπορώ να πω ότι μπορεί μεν να μίλησε ευρωπαϊκά, αλλά ο πολιτικός του λόγος παραμένει πολύ αρνητικός σε οποιαδήποτε μεγάλη μεταρρύθμιση πηγαίνει την Ελλάδα μπροστά. Όλες οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις, που δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση τους 11 μήνες αφότου ο ελληνικός λαός επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του σε εμάς, βρήκαν το ΠΑΣΟΚ απέναντι είτε μιλάμε για την επιστολική ψήφο, είτε μιλάμε για τον δικαστικό χάρτη, είτε μιλάμε για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, το ΠΑΣΟΚ ήταν απέναντι, οπότε δυσκολεύομαι να το προσδιορίσω σήμερα ως μια εκσυγχρονιστική μεταρρυθμιστική δύναμη».



Το πόθεν έσχες Κασσελάκη



Όσο αφορά στο πόθεν έσχες του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο οποίο επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά η συζήτηση, την τελευταία εβδομάδα των Ευρωεκλογών, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως «αν ο κύριος Κασσελάκης, ως όφειλε, είχε καταθέσει το πόθεν έσχες του εντός 90 ημερών αφότου είχε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συζητούσαμε για το πόθεν έσχες του κυρίου Κασσελάκη την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές».

«Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να επισημάνω σε πολιτικό επίπεδο είναι ότι από την αντιπολίτευση εξακολουθούμε να βλέπουμε ένα συνδυασμό τοξικότητας, ψεμάτων αλλά και μιας αφόρητης αλαζονείας και αυτοαναφορικότητας. Αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, δεν είναι δικό μας ζήτημα το γεγονός ότι επέλεξε να μιλάει μόνο για το πόθεν έσχες του την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Αν το είχε καταθέσει έξι μήνες πριν δεν θα συζητούσε κανείς σήμερα για το πόθεν έσχες του κυρίου Κασσελάκη» συμπλήρωσε.



Απαντώντας, «αν του λείπει ο Αλέξης Τσίπρας» ο Πρωθυπουργός ανέφερε «δεν καθορίζουμε εμείς τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Επιλέγονται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό το οποίο νομίζω λείπει συνολικά από τη χώρα, όχι πως το είχαμε πριν, επί εποχής Αλέξη Τσίπρα, είναι ένας πιο συγκροτημένος πολιτικός διάλογος για τα πραγματικά ζητήματα των πολιτών, χωρίς ακρότητες, χωρίς τοξικότητα, με τεκμηρίωση και κυρίως χωρίς αυτή την υπερβολική πόλωση που κάποια κόμματα επιδιώκουν, ενδεχομένως για να κρύψουν τις δικές τους αδυναμίες.



Ερωτηθείς ποιες είναι οι δύο πρώτες προτεραιότητές της κυβέρνησης στην τριετία ακολουθεί, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «αυτό το οποίο επείγει είναι η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυσσόμαστε με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρώπης για να καλύψουμε το μεγάλο χαμένο έδαφος της κρίσης».



«Αυτή είναι η πρώτη κεντρική προτεραιότητα και αυτό φυσικά θα έχει αποτύπωμα στους μισθούς και στις συντάξεις, στο κόστος δανεισμού και στους πόρους που θα μπορεί η χώρα να διαθέτει για το κοινωνικό κράτος, αλλά και για την άμυνα και την ασφάλεια. Πίσω από αυτήν την προτεραιότητα κρύβονται προφανώς πολλές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα κάνουν την ελληνική οικονομία πολύ πιο ανταγωνιστική, ώστε αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης να είναι διατηρήσιμοι. Εκεί αναφερόμουν, όταν στις προγραμματικές δηλώσεις που έκανα στο Κοινοβούλιο, μίλησα γι’ αυτόν τον πολυδιάστατο και πολυδύναμο εκσυγχρονισμό. Πρέπει να τρέξουμε να καλύψουμε σε όλα τα επίπεδα το χαμένο έδαφος, είτε μιλάμε για το κράτος, είτε μιλάμε για τη δικαιοσύνη, είτε μιλάμε για την παιδεία, την υγεία, την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικό προορισμό, όλα αυτά τελικά εκεί κατατείνουν.



Τώρα, για την αυτοκριτική μου, αρκεί να ανατρέξετε τις φορές εκείνες και δεν δίστασα να το κάνω, όπου ζήτησα συγγνώμη για σφάλματα ή για κακές επιλογές της κυβέρνησης. Νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντέχει την κριτική και θέλει να κάνει και διαρκώς αυτοκριτική, γιατί προσπαθώ συνέχεια να γίνομαι καλύτερος, να μαθαίνω από τα λάθη μου και κυρίως να μην τα επαναλαμβάνω. Οπότε, νομίζω ότι μιλάτε σε έναν πολιτικό ο οποίος δέχεται πιο εύκολα θα έλεγα, την καλοπροαίρετη κριτική και φροντίζει πάντα να δει πώς ο ίδιος και η κυβέρνηση, την οποία έχω την τιμή να προΐσταμαι, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.



ΟΑΚΑ

Ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρθηκε τέλος και στο «μεγάλο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού», τη διπλή sold outσυναυλία του συγκροτήματος Coldplay που θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο των Ευρωεκλογών, όπως είχε εξαρχής προγραμματιστεί στο ΟΑΚΑ.



Ο κ. Μητσοτάκης, επισήμανε πως στο Ολυμπιακό Στάδιο έγιναν οι σχετικές παρεμβάσεις υπό τον έλεγχο του ΤΕΕ, αφαιρέθηκαν τα πάνελ της οροφής της στέγης Καλατράβα και τότε άναψε στο ΟΑΚΑ το «πράσινο φως» ώστε να μπορούν να διεξαχθούν εκεί οι συναυλίες του καλοκαιριού.



«Βέβαια, εκκρεμεί και μια πιο ουσιαστική παρέμβαση όσον αφορά όλο το Ολυμπιακό συγκρότημα. Χθες μάλιστα, βρέθηκα εκεί για να συνομιλήσω με τους πρωταθλητές Ολυμπιονίκες μας ενόψει της προετοιμασίας τους για τους αγώνες του Παρισιού και με μεγάλη ικανοποίηση διαπίστωσα ότι οι επεμβάσεις που έχουν αρχίσει να γίνονται στο Ολυμπιακό Συγκρότημα του ΟΑΚΑ έχουν ήδη βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες προπόνησης των πρωταθλητών μας. Και προφανώς, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, αλλά το ΟΑΚΑ δέχεται καθημερινά 18 με 20 χιλιάδες επισκέπτες. Είναι ένας σημαντικός πόλος άθλησης και ψυχαγωγίας και θέλουμε να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο» τόνισε ο Πρωθυπουργός.



