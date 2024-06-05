Στην εκπομπή «Fay's Time» του ΣΚΑΪ ήταν καλεσμένος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παραχώρησε μια διαφορετική συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά.

Ξεκινώντας και δίχως να κρύψει τα φιλοπαναθηναϊκά του αισθήματα, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, μοιράστηκε φωτογραφίες του από το γήπεδο σε μικρότερη ηλικία με μακριά μαλλιά, ενώ μίλησε και για τη σχέση με την πρώην γυναίκα του και τον 12χρονο γιό του, για τον οποίον δήλωσε χαριτολογώντας ότι «η μαμά του εκμεταλλεύτηκε την απουσία μου στις Βρυξέλλες και τον έκανε Ολυμπιακό».

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνω πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Ο κ. Μητσοτάκης επιδεικνύει μια αλαζονεία και έπαρση απέναντι στα προβλήματα»

Στη συνέχεια, η συζήτηση απέκτησε μια περισσότερο πολιτική διάσταση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παραδέχεται πως δεν πίστευε ποτέ ότι κάποια μέρα θα γινόταν πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι «στόχος μου είναι μέσα από τη θέση μου να κάνουμε καλό στην πατρίδα μας».

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η ακρίβεια και η στέγαση. Άκουγα τις προάλλες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για επέκταση του προγράμματος «Σπίτι Μου» και αναρωτιέμαι, έχουμε κάτι να πούμε για όσους δεν μπορούν να αγοράσουν ακίνητα; Επίσης, να σας θυμίσω ότι κάναμε εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα και για το ζήτημα της Golden Visa, η ρύθμιση της οποίας ήρθε κατόπιν δικών μας πιέσεων και πρωτοβουλιών».

Ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε ότι δεν κρατά κανένα προσωπικό πρόβλημα και κακίες σε κανέναν, κατηγορώντας όμως ταυτόχρονα τον κ. Μητσοτάκη ότι «επιδεικνύει μια αλαζονεία και μια έπαρση απέναντι στα προβλήματα».

«Όταν έχεις καβαλήσει καλάμι, ο λαός οφείλει να σου δώσει ένα μήνυμα».

Για τη χθεσινή κριτική που του άσκησε από την προεκλογική του συγκέντρωση στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ο κ. Ανδρουλάκης είπε:

«Όσο ασχολούμαστε μαζί του, κερδίζει ο Μητσοτάκης. Χάνουμε χρόνο από το να ασχολούμαστε με τα σοβαρά προβλήματα, αποτελεί απαξίωση της δημόσιας συζήτησης να συζητάμε όλη την ώρα για τη lifestyle επικαιρότητα του κ. Κασσελάκη. Θα ήξερε κανείς τις υποκλοπές και το Predator αν δεν πήγαινε στοιχεία στον Εισαγγελέα; Ποιος πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο; Ποιος έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα για συγκάλυψη; Αν έκανα μήνυση στον κ. Μητσοτακη, θα έφευγε η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη και θα πήγαινε απευθείας στη Βουλή, όπου και όλη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργούσε ως "ασπίδα" του».

Ερωτηθείς για τα σχόλια του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ανέφερε ότι «πάει πολύ να μιλάει ο κ. Κασσελάκης για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά όταν έχεις δίπλα Αντώναρο, Αποστολάκη και από τη στιγμή μάλιστα που κι εσύ ο ίδιος ήσουν πρώην οπαδός και υποψήφιος υπουργός του Μητσοτάκη το 2019»

«Απέναντι στη ΝΔ χρειάζεται προοδευτική σοβαρή αντιπολίτευση κι όχι ένα τέτοιο show. Στόχος μας να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και να είμαστε δεύτεροι, πιστεύω θα έχουμε 4 βουλευτές στην Ευρωβουλή», συμπλήρωσε, ενώ αναφορικά με τον Κυριάκο Βελόπουλο σχολίασε ότι αποτελεί έναν πολιτικό αρχηγό που λέει «συνεχώς ψέματα», προσθέτοντας πως «είναι απαράδεκτο να πουλάς επιστολές του Ιησού, ευτελίζοντας τη θρησκεία μας».

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «το ζήτημα δεν είναι να δείξουμε ούτε τους χοχλιούς της μητέρας μου, ούτε τα ντολμαδάκια του κ. Μητσοτάκη, ούτε φυσικά τα κατοικίδια του κ. Κασσελάκη. Ζήτημα είναι να αποτελούμε τη βασική εναλλακτική λύση για τα προβλήματα των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.