Το νέο προεκλογικό σποτ της ΝΔ για τις Ευρωεκλογές - «Κάνουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά μαζί»

«Μαζί σταθήκαμε απέναντι στον λαϊκισμό και μαζί κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά»

ΝΔ

Στη δημοσιότητα έφερε το νέο της προεκλογικό σποτ η Νέα Δημοκρατία ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, με τίτλο «κάνουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά μαζί».

Στο βίντεο η γαλάζια παράταξη αναφέρει πως «μαζί σταθήκαμε απέναντι στον λαϊκισμό, στα ψέματα, στα "λεφτόδεντρα". Και μαζί κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Γιατί ξέρουμε: ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε», συμπληρώνοντας αμέσως μετά «Σήμερα, παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα εκσυγχρονίζεται, αναπτύσσεται, προοδεύει».

«Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Μαζί. Για να φτάσουμε σταθερά, πιο κοντά στην Ευρώπη», καταλήγει το σποτ.

