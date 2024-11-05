Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β', στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε επισκόπηση των θεμάτων που αφορούν το πρεσβυγενές ελληνορθόδοξο πατριαρχείο Αλεξανδρείας και συζητήθηκαν οι προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί στην περιοχή της δικαιοδοσίας του, ενώ τονίστηκε η σημασία του ρόλου που διαδραματίζει προς όφελος του ελληνισμού και της ορθοδοξίας στην Αφρική. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της κυβέρνησης στο έργο του πατριαρχείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

