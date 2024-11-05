ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη παραμένει άριστη στις πολιτικές ρεκλάμες

«Ο κ. Μητσοτάκης με τις θεσμικές του συναντήσεις επιμένει στην πολιτική της ρεκλάμας εις βάρος των κοινωνικών αναγκών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο Κυρ. Μητσοτάκης επανήλθε σήμερα στις, προωθούμενες από την κυβέρνησή του, αντικοινωνικές νομοθετικές παρεμβάσεις για τη φορολογία και τον κατώτατο μισθό. Αναζητώντας τρόπους να νομιμοποιήσει τις πολιτικές της κυβέρνησης από πάνω προς τα κάτω, αφού από την κοινωνία προς τα πάνω οι πολίτες τις καταδικάζουν», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ μιλά για μείωση φόρων την ίδια ώρα που αυξάνει υπέρμετρα τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, όπως προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025, αλλά και όπως προκύπτει από την τεκμαρτή φορολόγηση επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών».

«Η κυβέρνηση μιλά για ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων την ίδια ώρα που καταθέτει ρύθμιση ώστε να ορίζει αποκλειστικά η εκάστοτε κυβέρνηση τον κατώτατο μισθό. Ο πολιτικός εμπαιγμός έχει γίνει συνώνυμο της κυβέρνησης του Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος αρνείται επίμονα να δεσμευτεί για τη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, όπως αρνείται να επαναφέρει το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας», συνεχίζει και καταλήγει:

«Η κυβέρνησή του παραμένει άριστη στις πολιτικές ρεκλάμες, αλλά συνεχίζει να μένει μετεξεταστέα στην προώθηση πολιτικών υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Ελπίζουμε τουλάχιστον κατά τη σημερινή θεσμική επίσκεψη στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ήταν αληθής για το ποιον σκοπεύει να προτείνει στη διαδικασία επανεκλογής ή διαδοχής της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.