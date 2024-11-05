Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Βρετανό ομόλογό της

H ενίσχυση της Τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας Βρετανίας αλλά και η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχε στο Λονδίνο η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη με τον ομόλογό της, αρμόδιο για θέματα τουρισμού, τεχνών και πολιτισμού, Υπουργό Sir Chris Bryant, στο γραφείο του στο Whitehall.

Η συζήτηση με τον βρετανό πολιτικό διεξήχθη σε πολύ φιλικό και θερμό κλίμα, δεδομένου ότι ο Sir Bryant είναι φίλος της χώρας μας και την επισκέπτεται συχνά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο υπό επεξεργασία Μνημόνιο για τον Τουρισμό, που προγραμματίζεται να υπογραφεί στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών σε μελλοντική συνάντηση των Πρωθυπουργών των δυο χωρών. Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν ότι το εν λόγω Μνημόνιο θα πρέπει να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερη ουσία ώστε να έχει πρακτική προστιθέμενη αξία και να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς τουριστικής συνεργασίας, Δεσμεύτηκαν να καταβληθεί κάθε προσπάθεια και από τις δύο χώρες προς την κατεύθυνση αυτή.

Η κα Όλγα Κεφαλογιάννη έθεσε και το θέμα επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, που περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του ομολόγου της, και ο οποίος εκπροσωπεί και απαντά εκ μέρους της Βρετανικής Κυβέρνησης στις σχετικές ερωτήσεις που κατατίθενται στο Κοινοβούλιο.

Η Υπουργός Τουρισμού τόνισε τη μοναδικότητα της ελληνικής περίπτωσης, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για επιστροφή μεμονωμένων έργων τέχνης, όπως ενδεχομένως συμβαίνει με άλλες χώρες, αλλά για ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ των «μελών του σώματος» του Παρθενώνα, παγκόσμιου μνημείου της ανθρωπότητας, συμβόλου της αισθητικής και της Δημοκρατίας, και του πανανθρώπινου πολιτισμού.

Ο Sir Bryant απάντησε ότι γνωρίζει βεβαίως καλώς το θέμα και τις ελληνικές θέσεις και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πηγάζουν από τον καταστατικό νόμο του Βρετανικού Μουσείου, προσθέτοντας ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί, λόγω της σημασίας του, σε πρωθυπουργικό επίπεδο.

Η Υπουργός Τουρισμού απηύθυνε πρόσκληση στον Sir Bryant να επισκεφθεί τη χώρα μας το συντομότερο που θα του επιτρέψουν οι υποχρεώσεις του.

Η Υπουργός Τουρισμού βρίσκεται στη βρετανική πρωτεύουσα για τη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market, (WTM), μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις της τουριστικής βιομηχανίας, στην οποία συμμετέχει και η χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της η Υπουργός έχει συναντήσεις με ομολόγους της απ όλο τον κόσμο καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων τουριστικών οργανισμών και θα παραχωρήσει συνεντεύξεις σε διεθνή ΜΜΕ.

Πηγή: skai.gr

