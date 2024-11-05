Για «ψέματα» που «δεν έχουν τέλος» αναφορικά με τα αποτελέσματα της εκλογής συνέδρων, κατηγορούν το Στέφανο Κασσελάκη πηγές της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «τα αληθινά αποτελέσματα και όχι τα παραποιημένα, που με μεθόδους Τραμπ εμφανίζει η πλευρά Κασσελάκη, δείχνουν ευρύ προβάδισμα της πλειοψηφίας στους συνέδρους της τάξης άνω του 60%», ενώ παραθέτουν κάποια «ενδεικτικά παραδείγματα από νομούς με τα ψεύτικα στοιχεία που εμφάνισε ο Στέφανος Κασσελάκης και με τα πραγματικά αποτελέσματα», για να «αντιληφθεί κανείς», όπως σημειώνουν, «την εξαπάτηση που επιχειρεί καθημερινά ο Στέφανος Κασσελάκης».

Συγκεκριμένα, παραθέτουν τα εξής:

Α' Θεσσαλονίκης:

Ψέματα Κασσελάκη: 115 - 102 υπέρ Κασσελάκη

Πραγματικά στοιχεία: 111 - 108 υπέρ πλειοψηφίας

Β' Θεσσαλονίκης:

Ψέματα Κασσελάκη: 24 - 26 υπέρ Κασσελάκη

Πραγματικά στοιχεία: 49 - 26 υπέρ πλειοψηφίας

Ημαθίας:

Ψέματα Κασσελάκη: 22 - 12 υπέρ πλειοψηφίας

Πραγματικά στοιχεία: 26 - 11 υπέρ πλειοψηφίας

Φλώρινας:

Ψέματα Κασσελάκη: 10 - 7 υπέρ πλειοψηφίας

Πραγματικά στοιχεία: 17 - 2 υπέρ πλειοψηφίας

Λάρισας:

Ψέματα Κασσελάκη: 41 - 27 υπέρ πλειοψηφίας

Πραγματικά στοιχεία: 46 - 23 υπέρ πλειοψηφίας

Μαγνησίας:

Ψέματα Κασσελάκη: 25 - 27 υπέρ Κασσελάκη

Πραγματικά στοιχεία: 31 - 20 υπέρ πλειοψηφίας

Θεσπρωτίας:

Ψέματα Κασσελάκη: 9 - 8 υπέρ πλειοψηφίας

Πραγματικά στοιχεία: 15 - 9 υπέρ πλειοψηφίας

Άρτας:

Ψέματα Κασσελάκη: 31 - 16 υπέρ πλειοψηφίας

Πραγματικά στοιχεία: 35 - 12 υπέρ πλειοψηφίας

Κέρκυρας:

Ψέματα Κασσελάκη: 27 - 11 υπέρ πλειοψηφίας

Πραγματικά στοιχεία: 29 - 11 υπέρ πλειοψηφίας

Εύβοιας:

Ψέματα Κασσελάκη: 19 - 31 υπέρ Κασσελάκη

Πραγματικά στοιχεία: 28 - 21 υπέρ πλειοψηφίας

Αιτωλοακαρνανίας:

Ψέματα Κασσελάκη: 53 - 49 υπέρ πλειοψηφίας

Πραγματικά στοιχεία: 65 - 43 υπέρ πλειοψηφίας

Αχαΐας:

Ψέματα Κασσελάκη: 82 - 59 υπέρ πλειοψηφίας

Πραγματικά στοιχεία: 91 - 49 υπέρ πλειοψηφίας

Λασιθίου:

Ψέματα Κασσελάκη: 9 - 12 υπέρ Κασσελάκη

Πραγματικά στοιχεία: 13 - 8 υπέρ πλειοψηφίας

Δυτικής Αττικής:

Ψέματα Κασσελάκη: 14 - 19 υπέρ Κασσελάκη

Πραγματικά στοιχεία: 25 - 13 υπέρ πλειοψηφίας

«Να συνεχίσουμε; Η συνέχεια στο συνέδριο…», καταλήγουν οι πηγές της πλειοψηφίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

