«Έχουμε να τα πούμε καιρό»: Ο Μητσοτάκης επέστρεψε στο TikTok, και δεσμεύεται για διάλογο με τους νέους - Βίντεο Πολιτική 22:07, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

"Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να βλέπετε το βίντεο και να βγάζετε φλύκταινες. Ας κάνουμε μια προσπάθεια, αυτόν τον θυμό που έχετε να τον μετατρέψουμε τουλάχιστον σε έναν δημιουργικό διάλογο"