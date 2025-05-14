Για το νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί στα τέλη Μαΐου στο υπουργικό συμβούλιο και αφορά την παράνομη μετανάστευση μίλησε, μεταξύ άλλων, σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Το σχέδιο νόμου «θα αυστηροποιεί όλους τους κανόνες που αφορούν την παράνομη μετανάστευση και θα ορίζει και τις επιστροφές. Δηλαδή θα εξετάζονται πιο γρήγορα και πιο αυστηρά όλες οι αιτήσεις ασύλου. Και από κει και πέρα υπήρχαν μέχρι τώρα κάποια νομικά τερτίπια και νομικά κενά, τα οποία κλείνουμε με το νέο σχέδιο».

Η κ. Βολουδάκη εξήγησε ότι θα υπάρχει κράτηση για όσους δεν επιστρέφουν: «Θα υπάρχει κράτηση, η οποία όμως θα είναι πια πιο αυστηρή και δεν θα μπορούν να βγαίνουν έξω από το μέρος το οποίο κρατούνται. Θα είναι κράτηση κανονική σε κλειστά κέντρα κράτησης. Υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Απλώς θα αφορά τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό είναι το οποίο θα αλλάξει προς το αυστηρότερο. Δεν είναι ότι θα χρειαστεί να γίνουν νέοι χώροι». Επίσης, ανέφερε ότι ένας από τους λόγους που γίνεται είναι -εκτός των άλλων- και ο αποτρεπτικός γιατί θα ξέρουν οι υπόλοιποι -και κυρίως τα κυκλώματα των διακινητών- ότι δεν θα έχουν την τύχη που νομίζουν ότι θα έχουν στη χώρα μας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι από το 2019 η χώρα μας εφαρμόζει μία αυστηρή μεν αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. «Και αυτό φαίνεται τελευταία και στην ΕΕ και στις συναντήσεις που κάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός με ομολόγους του ή και ο υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Βορίδης, ότι πια το μοντέλο το οποίο ακολουθούσαμε εμείς ως Ελλάδα θέλουν και προσπαθούν να το ακολουθήσουν και οι άλλες χώρες της ΕΕ. Εμείς λέμε ότι όποιος έχει εισέλθει παράνομα στη χώρα μας, δεν μπορεί να μένει εδώ. Πρέπει να επιστρέφει είτε στη χώρα από την οποία μπήκε στη χώρα μας είτε στη χώρα από την οποία κατάγεται», τόνισε η υφυπουργός Μετανάστευσης.

«Επιστροφές πραγματοποιούνται και τώρα. Απλώς θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και θα γίνουν περαιτέρω διμερείς συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης. Για παράδειγμα, μας έρχονται πάρα πολλοί μετανάστες από την Αίγυπτο. Σε συζητήσεις που έγιναν με την αιγυπτιακή πλευρά, δέχονται να πάρουν πίσω υπηκόους τους που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα», πρόσθεσε.

Πολύ αυξημένες οι ροές προς την Κρήτη

Για τις μεταναστευτικές ροές επεσήμανε ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο πανελλαδικά, εκτός από την Κρήτη όπου οι ροές έχουν αυξηθεί κατά 60% σε σχέση με πέρυσι.

«Πανελλαδικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε μειώσεις των ροών, από τον Έβρο σχεδόν μηδαμινές έπειτα από τον φράχτη που έγινε εκεί και πάρα πολύ λιγότερες οι ροές από το Αιγαίο. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι οι ροές που έρχονται στην Κρήτη από τη Γαύδο. Έχει περάσει, δηλαδή, στα κυκλώματα των διακινητών η Γαύδος ως σημείο και το διευκολύνει αυτό το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται από την περιοχή της ανατολικής Λιβύης, που τα πράγματα πολιτικά δεν είναι και τόσο σταθερά», εξήγησε.

Ερωτηθείσα για το πόρισμα Καρώνη, η κ. Βολουδάκη απάντησε ότι «το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να στοιχηθεί πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας και να υιοθετήσει διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Μάλιστα, ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ δεν δίστασε να δηλώσει ότι δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη», συμπληρώνοντας πως «πλέον βλέπουμε όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας να καταρρέουν» και εργαλειοποιείται το τραγικό δυστύχημα για πολιτικό όφελος.

«Εμείς δεν φοβόμαστε τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη θα κρίνει ποιος είναι ένοχος και ποιος όχι. Τώρα το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ακόμη και γι' αυτό, πριν να δει τη δικογραφία, να πει ότι είναι κακούργημα», τόνισε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

