Η Ελλάδα συνεργάζεται με 4 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία κέντρων απέλασης σε τρίτες χώρες, πιθανότατα στην Αφρική, για μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία για τη δημιουργία των λεγόμενων «return hubs», «κατά προτίμηση στην Αφρική». Όπως είπε, οι υπουργοί των 5 χωρών έχουν ήδη συναντηθεί για το θέμα, ενώ τεχνικά κλιμάκια πρόκειται να συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν μιλάμε πλέον θεωρητικά, μιλάμε πρακτικά», δήλωσε ο υπουργός. Δεν διευκρίνισε ποιες χώρες εξετάζονται για να φιλοξενήσουν τα κέντρα επιστροφών και σημείωσε ότι η επιλογή της αφρικανικής ηπείρου «δεν είναι δεσμευτική». Όπως πρόσθεσε, οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες είναι εκείνες που συνομιλούν απευθείας με τα κράτη όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τα κέντρα, «αλλά συμμετέχουμε κι εμείς».

Παράλληλα, εξήγησε ότι τα κέντρα επιστροφών θα αφορούν άτομα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται και των οποίων οι χώρες καταγωγής αρνούνται να τα δεχθούν πίσω. Τόνισε ότι η ύπαρξή τους θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για υποψήφιους μετανάστες που είναι απίθανο να λάβουν άσυλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να υπάρχει ένα αρχικό σχέδιο μέσα στους επόμενους μήνες, αν και δεν είναι σαφές πότε θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία τέτοια κέντρα.

Όπως αναφέρει το Associated Press, βρισκόμενη στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, η Ελλάδα αποτελεί εδώ και δεκαετίες μία από τις βασικές πύλες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ανθρώπους που διαφεύγουν από συγκρούσεις και φτώχεια στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία. Δεκάδες χιλιάδες εισέρχονται στη χώρα κάθε χρόνο, στην πλειονότητά τους μέσω επικίνδυνων θαλάσσιων διαδρομών, είτε από τις τουρκικές ακτές προς τα κοντινά ελληνικά νησιά του Αιγαίου, είτε διασχίζοντας τη Μεσόγειο από τη βόρεια Αφρική προς τα νότια ελληνικά νησιά της Γαύδος και της Κρήτης.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι το 2025 καταγράφηκε μείωση 21% στις παράτυπες αφίξεις σε σύγκριση με το 2024, ή 13.000 λιγότερες αφίξεις πέρυσι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς και μείωση 40% κατά τους τελευταίους 5 μήνες.

Την περασμένη εβδομάδα, ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της έγκρισης νέων μεταναστευτικών πολιτικών που επιτρέπουν στα κράτη να απορρίπτουν αιτήσεις ασύλου και να απελαύνουν μετανάστες είτε επειδή προέρχονται από χώρα που έχει χαρακτηριστεί ασφαλής είτε επειδή θα μπορούσαν να ζητήσουν άσυλο σε χώρα εκτός του μπλοκ των 27 κρατών.

Ο υπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται πλέον στις επιστροφές όσων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται. Η χώρα πραγματοποιεί ήδη περίπου 5.000-7.000 επιστροφές ετησίως, ωστόσο με περίπου 40.000-50.000 νέες αφίξεις κάθε χρόνο – εκ των οποίων περίπου οι μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται – ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο σημερινός ρυθμός επιστροφών δεν επαρκεί.

Ανέφερε, επίσης, ότι την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στη Ρώμη για συναντήσεις με τους Ιταλούς και Ισπανούς ομολόγους του. Όπως είπε, θα έχουν επίσης συνάντηση με «τον αντίστοιχο υπουργό» από το Πακιστάν, στο πλαίσιο συζητήσεων με χώρες προέλευσης για ενίσχυση της συνεργασίας στις επιστροφές.

