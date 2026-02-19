Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επιστρέφει από το AI Impact Summit της Ινδίας με δεσμεύσεις για εντατικοποίηση συνεργασιών με διεθνείς τεχνολογικούς παίκτες όπως η OpenAI, η Mistral AI και η Microsoft, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επιστρέφει από το AI Impact Summit της Ινδίας με δεσμεύσεις για εντατικοποίηση συνεργασιών με διεθνείς τεχνολογικούς παίκτες και στόχο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών, όπως τονίζει στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook. Επισημαίνει μάλιστα, ότι στο πλαίσιο συναντήσεων με εκπροσώπους εταιρειών όπως η OpenAI, η Mistral AI και η Microsoft, η ελληνική πλευρά τόνισε την ανάγκη για προσβασιμότητα, ίσες ευκαιρίες και ένα πλαίσιο υπεύθυνης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης που θα προστατεύει ευάλωτες ομάδες και θα ενισχύει την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή δημόσια υπηρεσία gov.gr.

Η ανάρτησή του στο facebook, έχει ως εξής: «H Ελλάδα ενισχύει σταθερά τη θέση της στον παγκόσμιο διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ανάπτυξη της οικονομίας και την ενδυνάμωση των θεσμών. Όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο AI Impact Summit στην Ινδία, η πρόοδος της ΤΝ πρέπει να συνδέεται με ίσες ευκαιρίες και καθολική πρόσβαση. Στο περιθώριο του Συνεδρίου πραγματοποιήσαμε σημαντικές συναντήσεις με ηγετικά στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογικής κοινότητας, όπως η OpenAI, η Mistral AI και η Microsoft. Συζητήσαμε προοπτικές συνεργασίας για την αξιοποίηση της ΤΝ, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση των υπηρεσιών του gov.gr και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, ώστε να εξυπηρετούνται πιο εύκολα ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία που δεν είναι εξοικειωμένα με το διαδίκτυο. Παράλληλα, δίνουμε προτεραιότητα στη διαμόρφωση ενός πλαισίου υπεύθυνης χρήσης της ΤΝ, που προάγει τη διαφάνεια, αντιμετωπίζει τους κινδύνους παραπληροφόρησης και διασφαλίζει ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για παιδιά και νέους. Στόχος μας είναι τεχνολογικές λύσεις που εμπνέουν εμπιστοσύνη και λειτουργούν προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας».

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου συνόδευσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Ινδία και η οποία αποτελούσε κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην τεχνητή νοημοσύνη, με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο (People-Planet-Progress).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

