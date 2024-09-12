«Μένω εδώ» λέει ο Κασσελάκης από τις Σπέτσες

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το «σήμα» του Στέφανου Κασσελάκη από τις Σπέτσες ήρθε να θυμίσει σε αρκετούς στην Κουμουνδούρου πως είναι παρών και να απογοητεύσει όλους όσοι ήλπιζαν πως η Κεντρική Επιτροπή ήταν το «κύκνειο άσμα» του πρώην προέδρου.

Το στενό του επιτελείο, που έχει πλέον αδειάσει τα γραφεία του κόμματος στον έβδομο όροφο, συναντήθηκαν χθες. Με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συνδέθηκαν μέσω zoom.

Τι γίνεται τις τελευταίες ώρες με τα «σινιάλα» που εκπέμπονται από το μικρό νησί του Αργοσαρωνικού; Ο Στέφανος Κασσελάκης μετρά τις δυνάμεις του πανελλαδικά. Πόσος είναι ο κόσμος σε νομαρχιακές οργανώσεις, οργανώσεις μελών, think tanks, συμμάχους που παραμένουν στο πλευρό του και ποιος είναι ο αριθμός όσων έχουν δυσαρεστηθεί από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η έκπτωσή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάποιοι υποστηρίζουν πως ο Στέφανος Κασσελάκης έχει πάρει τις αποφάσεις του. Για το κατά πόσο δηλαδή θα είναι και πάλι υποψήφιος για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ή αν έχει επιλέξει να τραβήξει έναν μοναχικό πολιτικό δρόμο μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Πολύ σύντομα αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του, καθώς η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για τη διεξαγωγή των εκλογών και του συνεδρίου φαίνεται πως ήταν ο καταλύτης των εξελίξεων.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να απαντήσει στους επικριτές του. Ήδη με ψήφισμά της η Νομαρχιακή Α' Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη.

Τα στελέχη χαρακτηρίζουν την ανατροπή του προέδρου του κόμματος «πρωτοφανή για τα πολιτικά ήθη της Μεταπολίτευσης» και κάνουν λόγο για αντικαταστατική απόφαση η οποία προκαλεί την αποστροφή και την αγανάκτηση των χιλιάδων μελών του κόμματος.

Πρόσωπα που συνομιλούν μαζί του το μόνο που τονίζουν είναι πως το σενάριο και οι πληροφορίες που διακινούνταν ότι ενδέχεται να εγκαταλείψει την πολιτική ζωή και να φύγει από τη χώρα «καίγεται» οριστικά. Οι τελικές του ανακοινώσεις θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και τις κινήσεις των υπόλοιπων «παιχτών» που σκοπεύουν να μπουν στην προεδρική κούρσα.

Ήδη οι εταιρίες δημοσκοπήσεων αρχίζουν να ψάχνουν ποιον θεωρεί ο κόσμος τον καταλληλότερο αρχηγό για τον ΣΥΡΙΖΑ. H GPO για λογαριασμό του STAR σε μέτρησή της κατέγραψε πως ο Αλέξης Τσίπρας θεωρείται καταλληλότερος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 42,8%. Δεύτερος με διαφορά εμφανίζεται ο Στέφανος Κασσελάκης με 17,9%. Τρίτος είναι ο Σωκράτης Φάμελλος με 13,7% και ακολουθούν οι Παύλος Πολάκης με 7,4%, Όλγα Γεροβασίλη με 4,7%, Νικόλας Φαραντούρης με 2,3% Απόστολος Γκλέτσος με 1,2%.

Τα στελέχη που ζυγίζουν και μελετούν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους έχουν βάλει ως ορίζοντα τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σαββατοκύριακο. Με τις νέες ισορροπίες να έχουν αποτυπωθεί είναι η καλύτερη ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ατζέντες τους στα μέλη του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου από το οποίο θα απουσιάζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.