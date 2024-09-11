Του Αντώνη Αντζολέτου

Και ξαφνικά το 'σκορ' έγραψε 18-3. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο που πέρασε, άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες στο κόμμα το οποίο περνά στην 'μετά-Κασσελάκη' εποχή. Η πρώην εσωκομματική αντιπολίτευση έχει πάρει πλέον τα 'ηνία' της Κουμουνδούρου και η γραμμή της όσον αφορά το χρόνο διεξαγωγής του συνεδρίου και των εκλογών πέρασε και δεν θα πραγματοποιηθούν σύντομα.

Ήθελαν περισσότερο χρόνο έτσι ώστε να συζητηθούν τα προγραμματικά ζητήματα και τον κέρδισαν. Ενδεχομένως και για να “σβήσουν” την περίοδο Κασσελάκη ξαναμαζεύοντας μεγάλο κομμάτι της παλαιάς βάσης. Ο χρόνος είναι και ο κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις του Στέφανου Κασσελάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης και η Θεοδώρα Τζάκρη πρότειναν η εκλογή ηγεσίας με διαρκές συνέδριο (χωρίς εκλογή νέων συνέδρων) να πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου. Οι κάλπες να στηθούν 20 ημέρες μετά στις 3 Νοεμβρίου. Ενδεχομένως αυτή η πρόταση, εκ μέρους της πλευράς Κασσελάκη, να ήταν ένα «σινιάλο» επιστροφής του πρώην προέδρου στην εκλογική κούρσα. Τελικά, το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ θα συγκληθεί από τη 1η έως τις 3 Νοεμβρίου και ο πρώτος γύρος των εκλογών στις 24 του ίδιου μήνα.

Ο χρόνος δεν είναι πολύς. Οι επίδοξοι αρχηγοί θα πρέπει σιγά - σιγά να ανοίγουν τα χαρτιά τους προκειμένου να κερδίσουν χρόνο στην προεκλογική κούρσα. Η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε ενδεχομένως να έχουν γίνει κάποια “αποκαλυπτήρια”. Το μεγάλο “μυστήριο” σχετικά με το τι θα πράξει ο Στέφανος Κασσελάκης παραμένει. Στο σπίτι του στις Σπέτσες σε οικογενειακό περιβάλλον μαζεύει αυτή την περίοδο τις σκέψεις του και συνομιλεί μόνο στενούς του συνεργάτες τηλεφωνικά.

Οι εσωκοματικοί του αντίπαλοι ακόμα και σε δημόσιες δηλώσεις εκφράζουν τη βεβαιότητα πως ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μπορεί να ξανακερδίσει. Οι σύμμαχοί του βουλευτές και στελέχη τον παροτρύνουν να δώσει το παρών. Η παρουσία του Παύλου Πολάκη χτυπάει πολλά “καμπανάκια”, καθώς και οι δυο σε μεγάλο βαθμό απευθύνονται στο ίδιο κοινό: στο “αντιμητσοτακικό” ρεύμα με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να έχει επενδύσει πολλά σε αυτό.

Δεν είναι λίγοι όσοι μέσα από αυτή την περιπέτεια βλέπουν την ευκαιρία για να ακολουθήσει μια πιο μοναχική πορεία. Είναι μια δύσκολή απόφαση που πρέπει να συνδυαστεί με στοιχεία, έρευνες, αλλά και δημοσκοπήσεις. Αν η “μαρκίζα” του ΣΥΡΙΖΑ φύγει τότε τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά.

Χθες αποφασίστηκε και το πρόγραμμα της επίσκεψης του Νίκου Παππά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε δομή υγείας, θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Helexpo, θα πραγματοποιήσει περιοδεία στα περίπτερα της ΔΕΘ, σύσκεψη εργασίας με τους παραγωγικούς φορείς και την Κυριακή θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.