Τα δημοσκοπικά μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση και τι απαντά

Μπορεί μέχρι το τέλος του χρόνου η κυβέρνηση - θεωρητικά - να έχει το περιθώριο και την πρωτοβουλία ανεμπόδιστων κινήσεων, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο στην Ηρώδου Αττικού γνωρίζουν καλά ότι ο πραγματικός της αντίπαλος είναι η ίδια και η αποτελεσματικότητά της, έναντι των προβλημάτων που αδιαμφισβήτητα τρέχουν στην ελληνική κοινωνία.

Μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τα νέα μέτρα που εξήγγειλε, η πρώτη δημοσκόπηση της GPO για το STAR ήρθε να επιβεβαιώσει την επιτακτικότητα των συνεχιζόμενων παροτρύνσεων του πρωθυπουργού προς τους Υπουργούς του για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Παρότι η ΝΔ παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά, 15,4 μονάδων, από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμη να αυξήσει τα ποσοστά της σε σχέση με αυτά των ευρωεκλογών και συνεχίζει να κινείται σε “χαμηλές πτήσεις” κάτω από 30%, στο 27,2%.

Για πρώτη φορά, επίσης, τα τελευταία χρόνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καταγράφεται ως ο δημοφιλέστερος πολιτικός, αφήνοντας την πρωτιά στο Δημήτρη Κουτσούμπα. Περισσότερο ενδεικτικό όλων όμως εκτιμάται πως είναι τη δεδομένη στιγμή, η πρώτη αντίδραση των ερωτηθέντων σχετικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, για τις οποίες το 39,2% τις αποτιμά θετικά και το 57,4% τις αποτιμά αρνητικά.

Ένα ζήτημα που προφανώς και ήταν καταγεγραμμένο ως “κλίμα” στην ατζέντα του Μεγάρου Μαξίμου και απ' εκεί εκπορεύεται και η απαίτηση για επιτάχυνση των πολιτικών και υλοποίηση όλων εκείνων των μέτρων που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο βελτίωσης στην καθημερινότητα των πολιτών. Τα βασικά μέτωπα που δοκιμάζουν την κυβέρνηση εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα, και μέχρι οι πολίτες να δουν να υλοποιούνται οι εξαγγελίες και να αντιμετωπίζονται τα ανοιχτά ζητήματα, η βελτίωση στη δημοσκοπική εικόνα της ΝΔ αναμένεται με το “σταγονόμετρο”.

Ιδιαιτέρως σημαντικό πάντως, κρίνεται το γεγονός πως αποδεδειγμένα και με πρωτοβουλίες μέτρων, η κυβέρνηση έχει απόλυτη γνώση των ζητημάτων που προβληματίζουν και δυσχεραίνουν τους πολίτες και εκεί ακριβώς, όπως η ακρίβεια και η υγεία, έχει εστιάσει και έχει προτεραιοποιήσει τις προσπάθειές της για λύσεις, που ήδη δρομολογούνται. Και οι πολίτες άλλωστε, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, σε ποσοστό 61,7% θεωρούν ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και ακολουθεί η βελτίωση του συστήματος υγείας με 43,2%. “Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν” τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, αναφερόμενα στο ζήτημα της ακρίβειας , αντιλαμβανόμενα μεν, τη δυσκολία κάθε νοικοκυριού, αλλά υπενθυμίζοντας δε, το στόχο της κυβέρνησης για συνεχιζόμενη αύξηση των εισοδημάτων ώστε να υπάρξουν μόνιμα και σταθερά αποτελέσματα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως μέρα με τη μέρα η εικόνα βελτιώνεται, ακόμα και σε πολύ δύσκολα θέματα, όπως είναι η υγεία, ή η ακρίβεια, όπου ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που τονίζουν κυβερνητικά στελέχη είναι πως το “ταμείο” θα γίνει στο τέλος της τετραετίας, όταν θα έχει ξεδιπλωθεί και υλοποιηθεί όλο το κυβερνητικό πλάνο για τη χώρα και τους πολίτες της και αποτυπωθούν τα αποτελέσματά του.

Παρότι όμως, κάθε Σεπτέμβριο τα επιτελεία των κομμάτων έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις καταγραφές των δημοσκοπήσεων που αποτυπώνουν και τη “θέση στην κούρσα” της νέας πολιτικής σεζόν, αυτός ο Σεπτέμβριος με τα χαρακτηριστικά που του προσδίδουν οι αναδιατάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να χάνει το συγκεκριμένο ενδιαφέρον αλλά αποκτά έναν χαρακτήρα “παγίδα” για την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα ίδια τα στελέχη της, το να επαναπαυτεί σε μία πρωτιά χωρίς αντίπαλο και να καθυστερήσει το έργο της ή να μην εισακούσει τη φωνή της κοινωνίας θα μπορούσε να ήταν αυτοκαταστροφικό, κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, η σκληρή δουλειά είναι μονόδρομος ώστε όταν επανακάμψουν στην “κούρσα” τα δύο άλλα κόμματα, η ΝΔ να εξακολουθεί να έχει άνετο προβάδισμα.

