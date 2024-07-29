Μελόνι εναντίον Κομισιόν για το «κράτος δικαίου»

Τις περασμένες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έκθεσή της για το Κράτος Δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι δημοσιογράφοι, στην Ιταλία, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σειρά προκλήσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους» και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση της Ρώμης πρέπει να εγγυηθεί την ανεξαρτησία και την κατάλληλη χρηματοδότηση για την ιταλική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, την RΑΙ».



Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, όμως, δεν συμφωνεί με τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις αυτές. Σε επιστολή της προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποφάσισε να ανεβάσει αισθητά τους τόνους: «Λυπούμεθα που ούτε η έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην ΕΕ και την ελευθερία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα δεν κατάφερε να γλιτώσει από τους επαγγελματίες της παραπληροφόρησης», γράφει η Μελόνι. Θεωρεί, δε, ότι «χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ειδήσεις και απαράδεκτές εκτιμήσεις ορισμένων μέσων ενημέρωσης», οι οποίες «προσπαθούν να πλήξουν την ιταλική κυβέρνηση».

«Φυσιολογική εξέλιξη» οι αλλαγές;

Η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας» ουσιαστικά αρνείται ότι η κυβέρνησή της προσπαθεί να ασκήσει έλεγχο στην RAI και υπογραμμίζει ότι ο νόμος που επιτρέπει στην κυβέρνηση να ορίζει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είχε ψηφιστεί από την κεντροαριστερή κυβέρνηση του Ματέο Ρέντσι το 2015. Στην επιστολή της προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παράλληλα, γράφει ότι οι όποιες αλλαγές προσώπων στην παρουσίαση δημοσιογραφικών εκπομπών οφείλονται σε «φυσιολογικές εξελίξεις της ελεύθερης αγοράς».



Υπάρχει, όμως, μια σειρά στοιχείων που δεν συμπίπτει με τις διαπιστώσεις και τις θέσεις αυτές. Σε σχόλιά τους στο διαδίκτυο τηλεθεατές του ειδησεογραφικού καναλιού της RΑΙ καταγγέλλουν ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμμα πληροφόρησης σε σχέση με το παρελθόν. Ο Τύπος υπενθυμίζει, μεταξύ άλλων, ότι δεν μεταδόθηκε κανένα ειδικό αφιέρωμα για τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των γαλλικών βουλευτικών εκλογών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η τηλεθέαση των δελτίων της RΑΙ μειώνεται, ενώ πολλοί γνωστοί δημοσιογράφοι και παρουσιαστές αποφάσισαν να φύγουν, μετά από πολλά χρόνια, από την δημόσια ραδιοτηλεόραση και να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα.



Όλοι, τώρα, περιμένουν να δουν αν θα αλλάξει κάτι από τον Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής περιόδου ή αν οι συστάσεις και οι παρεμβάσεις των Βρυξελλών θα συνεχιστούν, ενδεχομένως σε ακόμη εντονότερους τόνους.









Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.