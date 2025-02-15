Μεγάλη «αναμπουμπούλα» στην αριστερή «πολυκατοικία»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα διαλυτικά φαινόμενα στην αριστερή κοινοβουλευτική «πολυκατοικία» σίγουρα δεν αφήνουν πολλές ελπίδες για μελλοντική συνεννόηση των δυνάμεων. Αντιθέτως, η ψυχολογική απόσταση μεταξύ τους μεγαλώνει συνεχώς κάνοντας σαφές πως το μόνο που τις ενδιαφέρει είναι η αυτόνομη πορεία τους. Ο ένας «βγάζει το μάτι» του άλλου και στην περίπτωση του ΚΚΕ με την Πλεύση Ελευθερίας τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα.

Την εβδομάδα που πέρασε η αποχή των «11» της Νέας Αριστεράς από την ψηφοφορία για την προεδρία της Δημοκρατίας μεγάλωσε το χάσμα με την Κουμουνδούρου. Οι πρώην σύντροφοι δε βρίσκουν σημείο επαφής, καθώς στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν πως η στάση του κόμματος του Αλέξη Χαρίτση είναι ακατανόητη και ανακόλουθη. Με ένα τρόπο μόνο εκτιμάται η κίνηση των «11» από την πρώην αξιωματική αντιπολίτευση: ένα μεγάλο κομμάτι της Νέας Αριστεράς που πρόσκειται στην παλιά «Ομπρέλα» ξεκαθάρισε πως ενδεχόμενο «επαναπατρισμού» τους δεν υφίσταται. Υπάρχουν εισηγήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ να γυρίσουν απολύτως την πλάτη πλέον στους πρώην συντρόφους τους. Στην περίπτωση που ξεκινήσει το «πλιάτσικο», επιχειρώντας να μειωθεί η κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Αριστεράς με προσκλήσεις σε πρόσωπα που «φλερτάρουν» με την επιστροφή, η σύγκρουση θα λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Πηγές της Πατησίων ανέφεραν πως το κόμμα «αποφάσισε να στηρίξει την υποψηφιότητα της κ.Κατσέλη όπως και έπραξε και όχι να την εργαλειοποιήσει… Η Νέα Αριστερά στήριξε την κ.Κατσέλη ως μια εξαιρετική επιλογή για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το να διαβάζεται αυτή η ψήφος ως κάτι διαφορετικό εργαλειοποιεί και προσβάλει και την ίδια τη Λούκα Κατσέλη», ανέφεραν.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που και τα δυο κόμματα χρειάζονται στήριξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει σταθεροποιηθεί, όμως χρειάζεται μια γερή ώθηση για να μπορέσει να πλησιάσει το ΠΑΣΟΚ και να μπει και πάλι στο «παιχνίδι» επανάκαμψης στην αξιωματική αντιπολίτευση. Κοινοβουλευτικά δε φαίνεται να είναι σε θέση να επιτυγχάνει κάτι τέτοιο. Να μπορέσει να φτάσει το κατώφλι του 3% εξακολουθεί να παλεύει η Νέα Αριστερά.

Όσον αφορά τη σχέση ΚΚΕ - Πλεύσης Ελευθερίας τα πράγματα πλέον έχουν οδηγηθεί στα άκρα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε αγωγή και μήνυση κατά της Λιάνας Κανέλλη. Η βουλευτής του ΚΚΕ μιλώντας στο Action 24 ανέφερε πως η ίδια είχε ακούσει με τα αυτιά της την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει πως «παρενέβη στον εισαγγελέα της φυλακής για να βγει ο Κασιδιάρης να επιτελέσει το θεάρεστο κοινοβουλευτικό του έργο». Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «υπηρεσίες λίβελου που προσφέρει με άγρια μανία στο σύστημα καθημερινά, για να δώσει εύκολη τροφή αναπαραγωγής χυδαιολογιών της, όπως τις επεξεργάζεται μέσα στη βολή της βίλας της. Το 2015 ζήτησα από τη θέση της Προέδρου της Βουλής να είναι όλοι οι βουλευτές παρόντες, στη Βουλή και στις ονομαστικές ψηφοφορίες, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Όπως μου έδωσαν συγχαρητήρια οι πολίτες. Εκεί τελειώνει η κουβέντα, οριστικά».

Είχε προηγηθεί ένα ιδιότυπο «μπρα ντε φερ» μέσω αναρτήσεων και βίντεο μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του ΚΚΕ με αφορμή την κοινοβουλευτική τους δράση. Τον «χορό» είχε ανοίξει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με αποσπάσματα από την Ολομέλεια της σύγκρουσης που είχε με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Λαμπρούλη, υπονοώντας σύμπλευση του Περισσού με την κυβέρνηση. Η απάντηση του ΚΚΕ ήρθε επίσης με βίντεο όπου με τίτλους δημοσιευμάτων και αποσπάσματα τοποθετήσεων την περίοδο που ήταν πρόεδρος της Βουλής, της χρέωνε ευνοϊκή στάση έναντι της Χρυσής Αυγής. Στην τωρινή περίοδο ο Περισσός αναφερόταν σε στήριξη νομοσχεδίων της κυβέρνησης. Ακολούθησε η σφοδρή σύγκρουση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον Θανάση Παφίλη στη Βουλή. Το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας περισσότερο, απευθύνονται και σε ένα αντισυστημικό κοινό. Ο «πόλεμος» που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δυο κομμάτων έρχεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή που τα δημοσκοπικά τους νούμερα είναι καλά. Στον Περισσό μετά τις ευρωεκλογές θέλουν να περάσουν σε ποσοστά άνω του 10%, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται ακόμα και να διπλασιάζει τη δύναμή της σε σχέση με τις εκλογές του 2023.

