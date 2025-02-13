Το «πείραμα» της ενωμένης κεντροαριστεράς που δεν πέτυχε

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο κύκλος των ψηφοφοριών για την προεδρία της Δημοκρατίας, που έληξε χθες, έβγαλε ένα αποτέλεσμα. Το πρώτο «πείραμα» της ενωμένης κεντροαριστεράς απέτυχε. Προέκυψαν μόνο δυο δεδομένα που μπερδεύουν ακόμα πιο πολύ τα πράγματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε σαφές σε κάθε τόνο πως δεν ενδιαφέρεται για συμπορεύσεις ή συνεννοήσεις με κανένα κόμμα. Ειδικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρησε μόνος του στην προανακριτική, διαφώνησε να γίνει άμεσα η πρόταση δυσπιστίας και με ξεκάθαρες κινήσεις έδειξε πως επικεντρώνει μόνο στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Το άλλο στοιχείο προέκυψε από την αποχή της Νέας Αριστεράς από την τέταρτη ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το χάσμα μεταξύ των πρώην συντρόφων μεγάλωσε με στελέχη της Κουμουνδούρου να κάνουν λόγο για μια «αψυχολόγητη πράξη» και ανακόλουθη.

Ενδεχομένως ένα «σήμα» συμπόρευσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστεράς να ήταν το πρώτο βήμα που θα πίεζε και τη Χαριλάου Τρικούπη το επόμενο διάστημα. Ειδικά αν ο Σωκράτης Φάμελλος χριζόταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όλα αυτά είναι εξαιρετικά μακρινά σενάρια αυτή τη στιγμή, καθώς και στο κόμμα του Αλέξη Χαρίτση τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Πιέζονται δημοσκοπικά και τα στελέχη της «Ομπρέλας» δείχνουν να ελέγχουν το κόμμα και να ξορκίζουν κάθε σενάριο επιστροφής τους ή σύμπλευσης.

Ενδεχομένως η μη στήριξη της Λούκας Κατσέλη για την Προεδρία της Δημοκρατίας να ήταν μια αφορμή για να γίνει ένα πρώτο «ξεκαθάρισμα» για το ποιος θέλει τι μέσα στη Νέα Αριστερά.

Το επόμενο διάστημα δεν αποκλείεται να ανοίξει ένας νέος διάλογος. Από τη στιγμή που η κοινοβουλευτική ομάδα εμφανίστηκε διχασμένη ως προς την παρουσία της στην ψηφοφορία της Τετάρτης ενδεχομένως στην Κουμουνδούρου να το εκμεταλλευτούν το επόμενο διάστημα. Να βολιδοσκοπήσουν δηλαδή ξεχωριστά κάθε βουλευτή - στέλεχος που επιθυμεί να επιστρέψει. Τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα. Η Νέα Αριστερά έχει μείνει πιστή στις αρχές που έχει διατυπώσει έως τώρα και στους λόγους που την απομάκρυναν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αυτόνομη πορεία της είναι ακόμα αδιαπραγμάτευτη.

