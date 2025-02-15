Όλοι εναντίον όλων και στη μέση τα Τέμπη

Της Δώρας Αντωνίου

Σκηνικό σκληρής αντιπαράθεσης που φτάνει στα όρια διαμορφώνεται στην πολιτική σκηνή, καθώς η υπόθεση των Τεμπών δημιουργεί ακραία συγκρουσιακές συνθήκες ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώ, παράλληλα, τροφοδοτεί σειρά από επιμέρους αντιπαραθέσεις.

Για την κυβέρνηση η αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του προς τη Δικαιοσύνη επιδιώκεται να αξιοποιηθεί ως εφαλτήριο για να αφήσει πίσω τις καταγγελίες για συγκάλυψη και χειραγώγηση των θεσμών. Επιδιώκει, ειδικότερα, όπως κατέστη σαφές από σειρά δημόσιων τοποθετήσεων κυβερνητικών παραγόντων και κομματικών στελεχών της Ν.Δ. να υψωθεί ένα τείχος ανάμεσα στην κυβερνητική παράταξη, ως μόνου θεματοφύλακα του σεβασμού στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, και όλων των υπολοίπων κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβανομένου, που ομαδοποιούνται ως αντισυστημικά και στα όρια των άκρων του πολιτικού φάσματος. Με τον τρόπο αυτό, το κυβερνών κόμμα διεκδικεί, παράλληλα, την ανάκτηση της κυριαρχίας στον χώρο του πολιτικού Κέντρου, θέλοντας να εμφανιστεί ως η μοναδική πολιτική δύναμη που υπερασπίζεται θεσμούς και αρχές, την ανεξάρτητη λειτουργία των οποίων θεωρεί κρίσιμη ένα σημαντικό κομμάτι ψηφοφόρων του χώρου αυτού.

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του επιλέγει να απαντήσει σε εξίσου υψηλούς τόνους στην κυβέρνηση, διατηρώντας στο προσκήνιο της κατηγορίες για συγκάλυψη και χειραγώγηση των θεσμών, με επίκληση της εξέλιξης της υπόθεσης των υποκλοπών, που έχει και προσωπική παράμετρο για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η συντήρηση του μετώπου απέναντι στην κυβερνητική παράταξη εξυπηρετεί τη Χαριλάου Τρικούπη στην προσπάθειά της να συσπειρώσει το δικό της ακροατήριο, ενώ λειτουργεί και ως ασπίδα απέναντι στις κατά καιρούς επιθέσεις από τα κόμματα στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ ότι ευθυγραμμίζεται με την κυβέρνηση.

Το μέτωπο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, το αναμενόμενο δίπολο σε κάθε πολιτική συγκυρία, είναι ένα από τα πολλά που ταυτόχρονα συνυπάρχουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η επίθεση του Σωκράτη Φάμελλου, χθες από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, δείχνει ότι και η Κουμουνδούρου, καθώς οι επιθέσεις φιλίας και οι διαδοχικές εκκλήσεις για συμπόρευση πέφτουν στο κενό, υιοθετεί συγκρουσιακή τακτική για να διεκδικήσει όσο περισσότερο «χώρο» στο κομμάτι των προοδευτικών ψηφοφόρων.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους μαίνεται η σύγκρουση ανάμεσα στο ΚΚΕ και την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που ξεκίνησε από αντιπαράθεση στην αίθουσα της Βουλής, συνεχίστηκε με ανταλλαγή αναρτήσεων βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται ότι θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες, καθώς η κ. Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε την πρόθεσή της για μήνυση και αγωγή κατά της βουλευτού του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη.

Κοινή συνισταμένη όλων αυτών των σκληρών αντιπαραθέσεων είναι ότι πηγάζουν από την υπόθεση των Τεμπών. Μια «αχαρτογράφητη» πολιτικά μαζική αντίδραση της κοινωνίας, η οποία δείχνει να λειτουργεί έξω και μακριά από κόμματα και πολιτικές δυνάμεις, που από την πλευρά τους προσπαθούν να βρουν το «αντίδοτο» ώστε να μειώσουν πιθανές απώλειες από αυτό που συμβαίνει ή και να καταφέρουν να αποκομίσουν οφέλη.

