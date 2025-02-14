ΚΚΕ: Η Κωνσταντοπούλου αποκαλύφθηκε για τον βρώμικο ρόλο της

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του ΚΚΕ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις και βαριές εκφράσεις και κατηγορίες εκατέρωθεν.

Με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, αντιδρά στη δήλωση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία, μεταξύ άλλων, είπε ότι θα καταθέσει αγωγή και μήνυση εναντίον της βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, Λιάνας Κανέλλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφού αποκαλύφθηκε πανηγυρικά για τον βρώμικο ρόλο της ενάντια στο ΚΚΕ και τους βουλευτές του, αφού στέρεψε από επιχειρήματα, αφού έπεσαν στο κενό τα ψέματα και οι συκοφαντίες της και μην αντέχοντας την πολιτική αντιπαράθεση, προστρέχει για βοήθεια στα δικαστήρια.

​

Παραδέχεται μάλιστα και την έγνοια της για τη συμμετοχή των εγκληματιών ναζιστών της Χρυσής Αυγής στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Οι δε συκοφαντίες της σε βάρος του ΚΚΕ ως δήθεν «βολεμένων της εξουσίας» είναι όλες δανεισμένες από το χρυσαυγίτικο «ανθολόγιο» και από άλλες αντίστοιχες πηγές. Εξουσία έχει ασκήσει η ίδια και όχι το ΚΚΕ, τότε που ως πρόεδρος της βουλής προσπαθούσε να «μπαζώσει» τις προτάσεις νόμων του ΚΚΕ για την κατάργηση μνημονίων και μνημονιακών νόμων. Ή και τώρα που ψηφίζει τα νομοσχέδια της εξουσίας, όπως αυτά που αφορούν το χτύπημα του δημοσίου συστήματος παιδείας και τα «Ωνάσεια» σχολεία των χορηγών.

​

Αρκετά, όμως, με την κ. Κωνσταντοπούλου και το υπέρμετρο «εγώ» της. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να ασχολείται μόνο με την οργάνωση των αγώνων του λαού και της νεολαίας, γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος που στριμώχνει την κυβέρνηση της ΝΔ και το σύστημα. Με αυτούς τους αγώνες η κ. Κωνσταντοπούλου ουδεμία έχει σχέση».

Πηγή: skai.gr

