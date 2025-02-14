ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Άνθρακες ο θησαυρός» οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες

«Άνθρακες ο θησαυρός» οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Άνθρακες ο θησαυρός» αποδείχτηκε η πολύωρη συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με την κυβέρνηση, αφού δεν κατέληξε σε κάποια ουσιαστική δέσμευση για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επεδίωξε τη συγκεκριμένη συνάντηση όχι για να δώσει λύσεις, αλλά για να επιχειρήσει να βάλει φρένο στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση δεν είπε κουβέντα για το υψηλό κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Σε ό,τι αφορά δε την ηλεκτρική ενέργεια, οι παριστάμενοι υπουργοί είχαν το θράσος να ισχυριστούν ενώπιον των αγροτών ότι ήδη έχουν χαμηλές τιμές και δεν πρέπει να παραπονιούνται! Ενώ για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αυτό παραπέμφθηκε στις… επιτροπές που… θα συσταθούν κάποια στιγμή, χωρίς να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα των αγροτών για αφορολόγητο στην αντλία. Δεν υπήρξε, επίσης, κάποια συγκεκριμένη δέσμευση αναφορικά με τις αποζημιώσεις για τις κλιματικές καταστροφές. Ενώ για την αντιπλημμυρική θωράκιση, η κυβέρνηση πέταξε το μπαλάκι στις Περιφέρειες.

Επιπλέον, η κυβέρνηση δεν είπε λέξη για τον «μεγάλο ασθενή», που είναι ο ΕΛΓΑ. Ούτε βεβαίως είπε κάτι για την αλλαγή του αναχρονιστικού κανονισμού ασφάλισης και για την αναγκαία ενίσχυση του προϋπολογισμού του. Όπως επίσης δεν ειπώθηκε το παραμικρό για τον έλεγχο της απόκλισης των τιμών από το χωράφι στο ράφι.

Οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη δεν είπαν κάτι για την απουσία διαφάνειας, αλλά και για την έγκαιρη καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Και βεβαίως, η τραγική κατάσταση που επικρατεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που απασχόλησε πρόσφατα ακόμα και τον διεθνή Τύπο, δεν τέθηκε καν από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε πρόσφατα έξι συγκεκριμένους άξονες για την αγροτική παραγωγή της χώρας, οι οποίοι μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, αλλά και προοπτική για το μέλλον τους. Οι άξονες αυτοί αντιμετωπίζουν τόσο το ζήτημα του κόστους παραγωγής, όσο και το ζήτημα της ρευστότητας, αλλά και δίνουν μια ολοκληρωμένη απάντηση για το νέο παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη ο αγροτικός κόσμος, προκειμένου να έχει προοπτική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρόκειται να τους ξεγελάσει δίνοντας ανούσιες υποσχέσεις χωρίς κάποιο πραγματικό αντίκρισμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

