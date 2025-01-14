Με εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, «ξηλώνεται» η αστυνομική διεύθυνση Χανίων, μετά τον σάλο που προκλήθηκε σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που έγινε στα Χανιά τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη λεωφόρο Καραμανλή /Σούδας, όταν ένας 45χρονος οδηγός, που είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ της Τροχαίας Χανίων, χτύπησε και σκότωσε έναν 22χρονο.

Ο 45χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθούν τα κλειδιά και να δοθούν σε άλλον οδηγό που κατέφθασε στο σημείο να τον παραλάβει. Ωστόσο, αυτός πήρε ξανά τα κλειδιά του οχήματος και ενεπλάκη στο θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα τον 22χρονο που οδηγούσε ένα λευκό Suzuki.

Λίγες ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 23:20 το βράδυ της Παρασκευής, το 100 έλαβε κλήση σχετικά με το ίδιο όχημα και τον ίδιο οδηγό για επικίνδυνη οδήγηση και προκλητική συμπεριφορά εναντίον άλλου οδηγού, στην πλατεία Δικαστηρίων.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο παθών που κάλεσε το 100, ο 45χρονος έκανε αντικανονικές προσπεράσεις, ενώ έπειτα κατέβηκε από το όχημα, χτυπώντας με τις γροθιές του άλλο αυτοκίνητο, περιστατικό που έχει καταγγελθεί στην αστυνομία.

Σημειώνεται ότι ο 45χρονος συνελήφθη ενώ για το συμβάν διενεργείται προανάκριση.

Πηγή: skai.gr

