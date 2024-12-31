Λογαριασμός
Με αναφορές σε Χίτσκοκ, Κιούμπρικ και… Λάνθιμο το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της Πλεύσης Ελευθερίας

«Υπάρχει μόνο μία μέρα τον χρόνο που η Πλεύση Ελευθερίας δεν είναι στη Βουλή. 31 Δεκεμβρίου! » λέει η Πλεύση Ελευθερίας

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Με αναφορές σε Χίτσκοκ, Κιούμπρικ και… Λάνθιμο επέλεξε να στείλει το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της η Πλεύση Ελευθερίας.

Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος αναφέρεται: «Υπάρχει μόνο μία μέρα τον χρόνο που η Πλεύση Ελευθερίας δεν είναι στη Βουλή. 31 Δεκεμβρίου! Είναι η μόνη μέρα του χρόνου που δεν θα μας βρείτε στη Βουλή. Αλλά μόνο #Έξω #Μαζί σου #Πάντα. Καλή χρονιά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου
