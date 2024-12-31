Ποντιακά κάλαντα άκουσε ο Στέφανος Κασσελάκης

Ποντιακά κάλαντα άκουσε σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης.
Ο ιδρυτής του «Κινήματος Δημοκρατίας», άκουσε τα κάλαντα από την Ένωση Ποντίων Πειραιώς Κερατσινίου – Δραπετσωνας και από τον Κρητικό Όμιλο Δικταιοι Καστρινοί.
«Από την Κρήτη ως τον Πόντο. Κάλαντα για τη χρονιά που φεύγει και αυτή που έρχεται. Με την ευχή η νέα χρονιά να φέρει νέους αγώνες, χωρίς αποκλεισμούς, με αλληλεγγύη και αξιοκρατία» έγραψε σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή τα ποντιακά κάλαντα για την Πρωτοχρονιά που άκουσε στα γραφεία του Κινήματος Δημοκρατίας ο πρόεδρός του.
Από την Κρήτη ως τον Πόντο.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) December 31, 2024
Κάλαντα για τη χρονιά που φεύγει και αυτή που έρχεται.
Με την ευχή η νέα χρονιά να φέρει νέους αγώνες, χωρίς αποκλεισμούς, με αλληλεγγύη και αξιοκρατία. pic.twitter.com/eUYuOCQmQH
