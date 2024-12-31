Λογαριασμός
Ποντιακά κάλαντα άκουσε ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο ιδρυτής του «Κινήματος Δημοκρατίας», άκουσε τα κάλαντα από την Ένωση Ποντίων Πειραιώς Κερατσινίου – Δραπετσωνας και από τον Κρητικό Όμιλο Δικταιοι Καστρινοί

Στέφανος Κασσελάκης

Ποντιακά κάλαντα άκουσε σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο ιδρυτής του «Κινήματος Δημοκρατίας», άκουσε τα κάλαντα από την Ένωση Ποντίων Πειραιώς Κερατσινίου – Δραπετσωνας και από τον Κρητικό Όμιλο Δικταιοι Καστρινοί.

«Από την Κρήτη ως τον Πόντο. Κάλαντα για τη χρονιά που φεύγει και αυτή που έρχεται. Με την ευχή η νέα χρονιά να φέρει νέους αγώνες, χωρίς αποκλεισμούς, με αλληλεγγύη και αξιοκρατία» έγραψε σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή τα ποντιακά κάλαντα για την Πρωτοχρονιά που άκουσε στα γραφεία του Κινήματος Δημοκρατίας ο πρόεδρός του.

