Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα άκουσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, τον Ποντιακό Σύλλογο Καλλιθέας «Παναγία Γουμερά» και την Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ευχές για «χρόνια πολλά με υγεία» και ευχήθηκε το 2025 να είναι έτος ευτυχίας και αλληλεγγύης, αλλά και καλής προόδου για τους νεότερους. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές και δώρα με τα μέλη των συγκροτημάτων, καθώς επίσης και να απολαύσουν τοπικά εδέσματα. Πέρα από τα παραδοσιακά κάλαντα δεν έλειψαν και οι παραδοσιακοί χοροί αλλά και οι μαντινάδες: «Αλλάζουν όλα στη ζωή κι αυτό ‘ναι από τη φύση, ήρθεν η ώρα το ΠΑΣΟΚ να ξανακυβερνήσει», ήταν η μαντινάδα που αφιέρωσε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, το κρητικό συγκρότημα.

Στα κεντρικά γραφεία στη Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκαν για τα κάλαντα πολλά στελέχη του κόμματος, ενώ δίπλα στον κ. Ανδρουλάκη ήταν και ο γιος του, Μαρίνος.

Πηγή: skai.gr

