Η Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και η Προεδρική Φρουρά έψαλαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ακολούθησαν διαδοχικά: ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων, το πνευματικό ίδρυμα «Αρχείο της Τσακωνιάς», τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ο Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων «Η Γρίζα», ο Αριστερός Χορός του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών και ο Σύλλογος Ιμβρίων.

