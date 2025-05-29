«Μασάζ», ζυμώσεις και προσκλητήρια για τις 151 ψήφους της προανακριτικής

Της Δώρας Αντωνίου

Επιχείρηση συσπείρωσης της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενόψει της ψηφοφορίας στη Βουλή για την προανακριτική για τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς διαπιστώνεται ότι μεταξύ των βουλευτών υπάρχουν ορισμένοι με ενστάσεις και διαφωνίες για τους χειρισμούς που επελέγησαν. Μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας θα επιδιωχθεί η προσέγγιση των διαφωνούντων και το κατάλληλο «μασάζ» προκειμένου να μην παρουσιάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της κυβερνητικής πλειοψηφίας φυγόκεντρες τάσεις.

Οι ισορροπίες που πρέπει να τηρηθούν είναι πολύ λεπτές: από τη μία πλευρά στην κυβέρνηση επιδιώκουν να προχωρήσουν με τον κ. Καραμανλή με τρόπο ανάλογο εκείνου που έγινε στην περίπτωση του Χρήστου Τριαντόπουλου. Να δείξουν ότι διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη όλων των πτυχών της υπόθεσης και ότι δεν επιδιώκουν τη συγκάλυψη. Την ίδια στιγμή, όμως, από μερίδα βουλευτών εκφράζονται αμφιβολίες κατά πόσο ο χειρισμός αυτός είναι ο ενδεδειγμένος. Υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία επαρκή για την παραπομπή του κ. Καραμανλή και ότι η πρόταση για προανακριτική υποβλήθηκε υπό την πίεση που προκαλείται από τις επιλογές της αντιπολίτευσης.

Οι πρώτες ενδείξεις για αναταραχή στις τάξεις των βουλευτών προέκυψαν όταν διαπιστώθηκαν επιφυλάξεις από κάποιους στο να υπογράψουν την πρόταση για προανακριτική. Την ίδια στιγμή, σε μια πρώτη διερευνητική προσέγγιση για πιθανούς υποψηφίους για συμμετοχή εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος στην προανακριτική, φάνηκε ότι δεν υπάρχει μεγάλη προθυμία. Οι περισσότεροι βουλευτές δεν θέλουν να μπουν στο «κάδρο» της υποθεσης των Τεμπών, κάτι που είχε καταγραφεί και στην περίπτωση της προανακριτικής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, όταν σημειώθηκαν αναγκαστικές αλλαγές μέχρι την τελευταία στιγμή, κατόπιν παραιτήσεων.

Τώρα η προσοχή εστιάζεται σε δύο ομάδες βουλευτών: σε εκείνους που τοποθετούνται στη λεγόμενη «καραμανλική» εσωκομματική αντιπολίτευση και ενδεχομένως θα επιδιώξουν να στείλουν ένα μήνυμα προς την ηγεσία ότι δεν ελέγχει απόλυτα την Κοινοβουλευτική Ομάδα και, κατά δεύτερον, σε δυσαρεστημένους βουλευτές από τους ανασχηματισμούς της κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει τη δυσαρέσκειά τους και με άλλους τρόπους. Είναι γεγονός ότι η μυστική ψηφοφορία κάνει πιο εύκολο σε κάποιους να εκφράσουν τη διαφοροποίησή τους, καθώς δεν μπόρεί να είναι ξεκάθαρο ποιοι ήταν εκείνοι που ενδεχομένως διαφοροποιήθηκαν - μόνο εκτιμήσεις μπορούν να υπάρξουν.

Την εικόνα περιέπλεξε ακόμα περισσότερα το προσκλητήριο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη χθες προς τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης να υποστηρίξουν την πρόταση της πλειοψηφίας.

«Δεν απαγορεύεται στους βουλευτές της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν υπέρ και σε παραπάνω από μία προτάσεις. Εάν λοιπόν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, ασχέτως τι θα ψηφίσουν για τα δικά τους κατηγορητήρια, ψηφίσουν κατά στο δικό μας κατηγορητήριο θα έχουν κι εκείνοι ευθύνη για την όποια τελική απόφαση» είπε ο κ. Μαρινάκης. Και πρόσθεσε ότι «Αν αυτό δεν συμβεί, δεν πάει δηλαδή για προανακριτική ή δεν πάει στο τέλος, στο δικαστικό συμβούλιο θα είναι αποτέλεσμα ετυμηγορίας των βουλευτών, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ψηφίζεις ή το ένα ή το άλλο. Ας ψηφίσουν το δικό τους ας ψηφίσουν και το δικό μας». Κατά κάποιο τρόπο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε ήδη από χθες να επιμερίσει την ευθύνη μιας πιθανής μη παραπομπής του κ. Καραμανλή, εάν η πρόταση της πλειοψηφίας δεν συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 151 ψήφους, και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναφορά που κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να θεωρηθεί. Τη στιγμή, μάλιστα, που τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ανοιχτά ταχθεί υπέρ της κακουργηματικής δίωξης του κ. Καραμανλή, οπότε εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν την πρόταση για πλημμέλημα.

