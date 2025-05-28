Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του έδεσαν τον 'γόρδιο δεσμό' στον ΟΠΕΚΕΠΕ που σήμερα εξυγιαίνουν»

Δριμεία ήταν η κριτική που άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA.

«'Αλλαξε πέντε υπουργούς και έξι διοικητές ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν όφειλε να ρωτήσει τους υπουργούς του γιατί αλλάξαμε έξι προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έξι χρόνια;», ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε: «Σήμερα ο πρωθυπουργός είπε ότι θέλει να κόψει τον 'γόρδιο δεσμό'. Είναι κωμωδία να εμφανίζεται ο αρχιτέκτονας της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ ως εξυγιαντής. Αυτόν το 'γόρδιο δεσμό' τον έδεσε αυτός και οι υπουργοί του. Και για να είμαι δίκαιος: το σκάνδαλο έχει ημερομηνίες και φαίνεται από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 2018-2025. 'Αρα, η Νέα Δημοκρατία γνώριζε από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησής της ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα διαφθοράς και το εργαλειοποίησε, γιατί ο κ. Μητσοτάκης, το κράτος το βλέπει ως λάφυρο. Δεν είναι εκσυγχρονιστής».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε σε ευρύτερη κριτική για τον τρόπο που διαχειρίζεται το κράτος η κυβέρνηση της ΝΔ κι επανέλαβε πως το θεωρεί λάφυρο.

«Τι είναι το κράτος-λάφυρο; Είναι το κράτος του ρουσφετιού. Ακούω τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι θέλει να βγάλει από το Σύνταγμα τη μονιμότητα. Τη μονιμότητα στο Σύνταγμα την έχει η Γερμανία και έχει την καλύτερη δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη. Έχει νόμο για τη μονιμότητα η Γαλλία και έχει από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη. Ξέρετε τι λείπει; Η τόσο μεγάλη διαφθορά από τον κεντρικό μηχανισμό του κράτους. Κράτος-λάφυρο ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Κράτος-λάφυρο το ρεκόρ 3.500 μετακλητών υπαλλήλων επί Νέας Δημοκρατίας. Κράτος-λάφυρο οι γενικοί διευθυντές και τμηματάρχες του Δημοσίου, που σε ποσοστό 80% είναι κομματικές επιλογές» υπογράμμισε. Αναφερόμενος στη λειτουργία του Δημοσίου, κατέστησε σαφή τη θέση του ΠΑΣΟΚ. «Λέμε 'ναι"' στην αξιολόγηση. Λέμε 'ναι' στο να υπάρχει η δυνατότητα απόλυσης, που και σήμερα υπάρχει. Και σήμερα μπορεί να απολυθεί ένας δημόσιος υπάλληλος. Αλλά να υπάρχουν μηχανισμοί αξιοκρατικοί και όχι αξιολογητές να είναι οι κομματικά διορισμένοι».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε για το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Κ. Καραμανλή, ότι «κινείται πολύ μακριά από την ίδια τη δικογραφία. Εδώ μιλάμε για ένα κατασκευασμένο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αδίκημα, που δεν έχει καμία σχέση με τη δικογραφία Μπακαΐμη που έχει έρθει στη Βουλή, με στόχο να απαλλαχθεί ο κ. Καραμανλής. Είναι μία τεράστια κοροϊδία απέναντι στην ελληνική κοινή γνώμη και είναι και προσβολή στη μνήμη των θυμάτων. Είναι - για μένα - προϊόν εσωκομματικού παζαριού Νέας Δημοκρατίας - Μαξίμου - Κώστα Καραμανλή». Μίλησε για αντιφάσεις στο κείμενο της Νέας Δημοκρατίας, και ανέφερε ως πρωτοφανές δεδομένο το γεγονός, ότι για τον κ. Σπίρτζη γίνεται ρητή αναφορά για βαρύτατες ουσιαστικές ευθύνες του για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση, και την ίδια στιγμή αμνηστεύουν τον κ. Καραμανλή για τους χειρισμούς του στην ίδια σύμβαση. «Δηλαδή, βλέπουν βαρύτατες ευθύνες για την 717 στον υπουργό Σπίρτζη, αλλά στον επόμενο υπουργό, τον δικό τους, που δεν ολοκλήρωσε το έργο, καμία ευθύνη» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι βάσει των στοιχείων της δικογραφίας, ο κ. Καραμανλής είχε ενημερωθεί από τους διευθυντές του υπουργείου για την επισφάλεια του δικτύου και όφειλε - όπως είπε - να μην κουνά το δάχτυλο στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και «να τρέξει να τελειώσει την τηλεδιοίκηση. Και, αν βλέπει ότι δεν προλαβαίνει και ότι κινδυνεύουν ζωές, να σταματήσει τη γραμμή μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο και να έχουμε μια γραμμή με ασφάλεια. Όταν είσαι υπουργός, δεν είσαι για να κόβεις κορδέλες. Δεν είσαι ένας πολιτικός παράγοντας που δημοσιολογεί χωρίς ευθύνες. Έχεις ευθύνες. Και όταν οι ευθύνες σου οδηγούν σε τραγωδίες ή σε υπονόμευση του δημοσίου συμφέροντος, τότε πας στη δικαιοσύνη και δεν κρύβεσαι πίσω από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών», σημείωσε.

Σχετικά με την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και την πρόταση Μητσοτάκη να αρθεί η απειλή πολέμου από την Τουρκία ως αντιστάθμισμα για να μπει στα αμυντικά προγράμματα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε: «Το casus belli, όσο εύκολα αίρεται από την τουρκική Εθνοσυνέλευση, τόσο εύκολα μπορεί να ξανάρθει. 'Αρα τι διαπραγματεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης; Κάτι που έρχεται και φεύγει, ενώ η Τουρκία παίρνει κάτι μόνιμο. Λάθος διαπραγμάτευση».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Κουτσούμπα, τόνισε: «Ο τελευταίος που συγκυβέρνησε με τον πατέρα Μητσοτάκη ήταν το ΚΚΕ και όχι το ΠΑΣΟΚ». Για τις εξελίξεις στη Γάζα, συμπλήρωσε: «Εμείς είμαστε ένα κόμμα που έχουμε ιστορικά τους πιο ισχυρούς δεσμούς με τον παλαιστινιακό λαό και πρέπει να έχουμε μνήμη, όταν πετάμε τέτοιες 'κορόνες' στο δημόσιο διάλογο. Ιστορικά έχουμε με το παλαιστινιακό κίνημα, σχέσεις οι οποίες έχουν οικοδομηθεί πραγματικά. Αυτήν τη στιγμή στη Γάζα εξελίσσεται μία εθνοκάθαρση. Καταγγείλαμε τη Νέα Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό, ότι στα ευρωπαϊκά fora, όχι μόνο έκανε τον Πόντιο Πιλάτο, αλλά πήρε θέση Νετανιάχου. Δεν αξίζει στη χώρα μας να ταυτίζεται με έναν σφαγέα όπως ο Νετανιάχου. Όπως εμείς καταδικάζουμε την εθνοκάθαρση, είμαστε με την πλευρά των ευρωπαϊκών χωρών που λένε άμεσα να σταματήσουν οι εμπορικές συμφωνίες με το Ισραήλ, για να πιέσουμε να σταματήσει η εθνοκάθαρση, έτσι καταδικάζουμε και την τζιχαντιστική οργάνωση της Χαμάς και ζητάμε την επιστροφή των ομήρων. Αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ».Μιχ.Μιχ.

