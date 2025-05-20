Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική - Πώς κατέληξαν στα πρόσωπα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσε στη Βουλή αποδίδει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για τους πρώην υπουργούς Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη και τους υφυπουργούς Μιχάλη Παπαδόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Γιώργο Καραγιάννη, αλλά και για τους υφυπουργούς της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Νίκο Μαυραγάνη και Θάνο Μωραΐτη.

«Προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις, άξιες προκαταρκτικής διερεύνησης, ότι οι καθ' ων η παρούσα πρόταση τέλεσαν με πρόθεση κατά τα προεκτεθέντα το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, τόσο με θετική ενέργεια, όσο και δια παραλείψεως, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με την ιδιότητα του μέλους της Κυβέρνησης και ειδικότερα κατά περίπτωση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, του Υφυπουργού Μεταφορών και του Υφυπουργού Υποδομών» αναφέρει η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη

Στους δύο πρώην υπουργούς Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη και στους έξι υφυπουργούς αποδίδεται ότι ενώ είχαν προειδοποιηθεί επανειλημμένα για τον κίνδυνο επέτρεψαν τη συνέχιση λειτουργίας της σιδηροδρομικής σύνδεσης που δεν ήταν ασφαλής. Η βάση της πρότασης για τη διερεύνηση των ευθυνών είναι η καθυστέρηση της εκτέλεσης της σύμβασης 717 και το γαϊτανάκι των παρατάσεων της σύμβασης που έφτασαν τις 6. Είναι και ο λόγος που τελικά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα του πρώην υφυπουργού μεταφορών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Σγουρίδη, καθώς επί των ημερών του δεν δόθηκε καμία παράταση της σύμβασης 717.

Στο πόρισμα περιλαμβάνονται οι επιστολές και η ενημέρωση προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους των εργαζομένων για τους κινδύνους στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Αντιλαμβάνονταν πλήρως και γνώριζαν τις διαταραχές στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου και την επικινδυνότητα της αξιόποινης συμπεριφοράς τους, ήτοι της παράλειψής τους να αποτρέψουν την διατάραξη και τον εξ αυτής κίνδυνο αν και υποχρεούνταν προς τούτο, και, παρά τούτο, αδιαφόρησαν και επέμειναν στην τέλεση της πράξεως τους, ιδίως με τη μη έγκαιρη επέμβασή τους προς επίλυση των ως άνω προβλημάτων», αναφέρεται στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική.

Τι συζητήθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα

Τον ρόλο της παρουσίασης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ στους 33 βουλευτές ανέλαβε ο βασικός συντάκτης της προανακριτικής επιτροπής, γραμματέας Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης. Αρκετοί βουλευτές έλαβαν τον λόγο και έθεσαν ερωτήματα για ζητήματα τεχνικής φύσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σύμφωνα με πληροφορίες ξεκαθάρισε ότι αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και ότι η παράταξη σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ψηφίσει για πλημμέλημα σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια πρόταση από την πλειοψηφία.

Στελέχη της πράσινης παράταξης τονίζουν ότι η Πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως τεκμηριωμένη με βάση τα στοιχεία και σημειώνουν ότι η μη αποδοχή από πλευράς ΝΔ θα σημάνει συγκάλυψη.

Σημειώνουν ότι ο «ενδεχόμενος δόλος» στο κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών δεν αφορά το έγκλημα της ανθρωποκτονίας, αλλά της διακινδύνευσης της ασφάλειας των συγκοινωνιών (291 ΠΚ). Με λίγα λόγια η πολιτική ηγεσία, αν και γνώριζε τα προβλήματα και είχε προειδοποιηθεί για τους κινδύνους, δεν εμπόδισε, αλλά επέτρεψε και ανέχθηκε τη λειτουργία μιας σιδηροδρομικής γραμμής και γενικά ενός συστήματος μεταφοράς που ήταν ανασφαλή και επικίνδυνα για το επιβατικό κοινό. Η πολιτική ηγεσία αποδέχτηκε τον κίνδυνο, κοντολογίς.

Στο ερώτημα γιατί συμπεριλαμβάνεται ο Χρήστος Σπίρτζης και πρώην υφυπουργοί του ενώ υπάρχει θέμα παραγραφής, από την πράσινη παράταξη υπογραμμίζουν ότι:

«Η τραγική κατάσταση του σιδηροδρόμου, οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης 717 και οι διάφορες προειδοποιήσεις, ή η κατάργηση της δεύτερης θέσης σταθμάρχη κλπ. ξεκινούν ήδη από την θητεία Σπίρτζη. Προφανώς, υπάρχει η αποσβεστική προθεσμία, όμως η Βουλή και το Δικαστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιοι να το κρίνουν και όχι εμείς. Άλλωστε, αν τα πρόσωπα αυτά το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν τη διερεύνηση της κατηγορίας βάσει του αρ.5 του νόμου περί ευθύνης Υπουργών, να ελεγχθεί η περίοδος καθηκόντων τους.»

«Δικλείδα ασφαλείας» ... για την αποφυγή διαρροών

Στα πασοκικά και δημοσιογραφικά πηγαδάκια συζητείται τις τελευταίες ώρες η φερόμενη προσπάθεια αποφυγής διαρροής του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική κατά τη διάρκεια της συλλογής υπογραφών των βουλευτών.

Πηγή: skai.gr

