Τη δική της πρόταση προανακριτικής για τον Κώστα Καραμανλή καταθέτει η ΝΔ

Της Δώρας Αντωνίου

Σήμερα αναμένεται να κατατεθεί η πρόταση της Ν.Δ. για την προανακριτική επιτροπή, με βάση την τελευταία δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο αρχικός σχεδιασμός, όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, ήταν να κατατεθεί χθες το απόγευμα η πρόταση, ωστόσο «για τεχνικούς λόγους», όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το κείμενο της πρότασης θα είναι άρτιο και δεν θα επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης η αιτιολόγηση, υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απάντησε ότι «εντός των επόμενων πολύ λίγων ημερών θα φέρουμε τη δική μας πρόταση, η κοινοβουλευτικής μας ομάδα». Λίγη ώρα νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ ότι «η πρόταση της Ν.Δ. για την προανακριτική θα κατατεθεί χωρίς καθυστέρηση. Μελετήθηκε η δικογραφία, πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Η περίπτωση Τριαντόπουλου, όπου δώσαμε δυνατότητα στο φυσικό δικαστή να τοποθετηθεί, δείχνει το δρόμο. Στο τέλος της διαδρομής ο μέσος πολίτης θα ξέρει ότι αποφάσισε ο φυσικός δικαστής και ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν στάθηκε εμπόδιο στη διερεύνηση των όποιων ευθυνών».

Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα αφορά μόνο τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, καθώς θεωρούν ότι η δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή αφορά μόνο υπουργούς και όχι υφυπουργούς. Άλλωστε, είχαν επικρίνει το ΠΑΣΟΚ για αυτόν ακριβώς το λόγο όταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμπεριέλαβε στη δική του πρόταση και έξι υφυπουργούς πέραν των δύο υπουργών Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη. Από την πλευρά της Ν.Δ, σε σχέση με τον κ. Σπίρτζη, αναφέρουν ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί και η όποια αναφορά γίνεται για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους χωρίς την παραμικρή ουσία, οπότε δεν θα ακολουθήσουν αυτή την πρακτική.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της πρότασης για τον κ. Καραμανλή, θα αφορά πλημμέλημα, πιθανότατα παράβαση καθήκοντος. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήταν σαφής ως προς αυτό όταν δήλωσε πριν από λίγες ημέρες στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ ότι «δεν βλέπουμε κακούργημα και δεν πρόκειται να στείλουμε κάποιον για κακούργημα από τη στιγμή που δεν στοιχειοθετείται σε καμία περίπτωση». Ενώ πρόσθεσε ότι «ανά πάσα στιγμή το Δικαστικό Συμβούλιο, αν κρίνει ότι για οποιοδήποτε λόγο βλέπει κάτι διαφορετικό, έχει πάντα τη δυνατότητα να επιστρέψει την πρόταση στη Βουλή. Και εμείς, σε κάθε περίπτωση, θα σεβαστούμε τη Δικαιοσύνη».

Η κυβερνητική πλειοψηφία, προκειμένου να αποκρούσει τις αναμενόμενες επικρίσεις που αναμένεται να δεχθεί ότι υποβαθμίζει τις ευθύνες του κ. Καραμανλή προτείνοντας πλημμέλημα και ότι με τον τρόπο αυτό επιδιώκει για άλλη μια φορά συγκάλυψη, σπεύδει να δηλώσει ότι εφόσον η αρμόδια δικαστική αρχή, εν προκειμένω το Δικαστικό Συμβούλιο, από τη διερεύνηση της υπόθεσης και από τον έλεγχο των στοιχείων και από τις καταθέσεις που θα λάβει, κρίνει ότι συντρέχει λόγος για αναβάθμιση της κατηγορίας, η κυβέρνηση δεν θα παρεμποδίσει την έρευνα της δικαιοσύνης.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται η συζήτηση και ψηφοφορία στη Βουλή επί των προτάσεων - τουλάχιστον δύο, της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, καθώς δεν είναι ακόμα σαφές αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες 30 υπογραφές για τη δική του πρόταση - να οριστεί μέχρι τις 10 Ιουνίου. Ακολούθως θα συγκροτηθεί η προανακριτική και στόχος είναι να λειτουργήσει στα πρότυπα της περίπτωσης Τριαντόπουλου, να συνεδριάσει, δηλαδή μία φορά και με αίτημά του ο κ. Καραμανλής να ζητήσει παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο.

