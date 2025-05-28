Boυλή: Ερώτηση του Φάμελλου στον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ζητώντας απαντήσεις για το «σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ», το οποίο «έχει προκαλέσει την παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Ένα σκάνδαλο που δυσφημεί τη χώρα διεθνώς και τη φέρνει αντιμέτωπη με σοβαρές κυρώσεις από την Ε.Ε..»

Ο Σωκράτης Φάμελλος χρεώνει στην κυβέρνηση της ΝΔ την "πλήρη ευθύνη για την ακραία σκανδαλώδη κακοδιαχείριση στο σύστημα διαχείρισης των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων, αναδεικνύοντας τη διάλυση του Οργανισμού κατά την περίοδο 2019-2022 υπό την κάλυψη των υπουργών και των στελεχών της ΝΔ".

Επικαλούμενος τις καταγγελίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως περί εκφοβισμού κατά τη διάρκεια ελέγχων, αλλά και την εισαγγελική έφοδο της 19ης Μαΐου στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει συγκάλυψη κι απόπειρα αποφυγής της πολιτικής λογοδοσίας με τη μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του πελατειακού κράτους της ΝΔ και ζητά άμεση κάθαρση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων θεσμών και των Ελλήνων αγροτών.

Στην ερώτησή του, ο κ. Φάμελλος ζητά από τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί για:

• Τις καταγγελίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και τις ευθύνες των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης.

• Τις εγγυήσεις για τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στις πληρωμές της ΚΑΠ έως το 2026.

• Τη συμβατότητα της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων των κρατών μελών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

