Στα ελεγκτικά εργαλεία που διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ αλλά και στο πώς ο οργανισμός έφτασε στους εγκέφαλους του κυκλώματος με τις εικονικές συνταγογραφήσεις, που ζημίωσαν τον Οργανισμό με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ευρώ αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο υπουργός αναφέρει στο Χ

Ο ΕΟΠΥΥ αξιοποίησε τους συνδυαστικούς ελέγχους που διενεργούνται συστηματικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για:



• τον έλεγχο του ορίου συνταγογράφησης (πλαφόν) και της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης ιατρών,

• την εκτέλεση φαρμάκων σε συγκεκριμένα φαρμακεία,

• την τήρηση των περιορισμών αποζημίωσης σε φάρμακα ναρκωτικών ουσιών κ.α.,

• τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων εκτός ενδείξεων, υπερδοσολογήσεις σκευασμάτων,

• τις καταγγελίες ασφαλισμένων για εν αγνοία τους συνταγογράφηση φαρμάκων.

Ειδικότερα, το 2024 διερευνήθηκε συστηματικά η ένδειξη παραβατικής συνταγογράφησης ιατρού παθολόγου στην περιοχή των Μεγάρων- Ασπροπύργου στα αντιψυχωσικά φάρμακα. Ο ΕΟΠΥΥ διενήργησε τον έλεγχο και επέβαλε καταλογισμό ύψους 1,2 εκ. ευρώ, και διακοπή συνταγογράφησης από τα συστήματα του ΕΟΠΥΥ. Αμέσως ενημερώθηκε τόσο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας όσο και η Οικονομική Αστυνομία για να προβούν σε παράλληλη έρευνα με τα δικά τους μέσα. Λόγω του ύψους της ζημίας, το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ υπέβαλε έγκληση κατά του ιατρού και

μέτρα συντηρητικής κατάσχεσης για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του.

Μάλιστα, οι Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ επέκτειναν τον έλεγχο και συνδύασαν τις εκτελέσεις των συνταγών του συγκεκριμένου ιατρού σε φαρμακείο της περιοχής και προέβησαν σε επιβολή κυρώσεων και στον φαρμακοποιό. Από τα συστήματα ελέγχου των μοτίβων συνταγογράφησης εντοπίστηκαν και άλλοι 2 ιατροί της περιοχής (ιατρός εργασίας στο Θριάσιο και γενικός ιατρός) των οποίων οι συνταγές

εκτελούνται στο ίδιο φαρμακείο, ελέγχθηκαν αρμοδίως και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα και καταλογισμοί. Ομοίως, εντοπίστηκε και παθολόγος ιατρός σε γειτονική περιοχή, η οποία συνταγογραφούσε φάρμακα παχυσαρκίας.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 28, 2025

