Σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε στην Ολομέλεια της Βουλής η κατάθεση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, με την αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση καταγγέλλοντάς την για απόπειρα ο Κώστας Καραμανλής να πέσει «στα μαλακά» και την πλειοψηφία να επιμένει πως εκείνη είναι που «εκκινεί τη διαδικασία για να υπάρξει πλήρης δικαστική διερεύνηση χωρίς περιορισμό, των όποιων ευθυνών του πρώην υπουργού».

«Πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης κυβερνών κόμμα καταθέτει πρόταση εις βάρος υπουργού στην κυβερνώσα παράταξη. Υπάρχει προσήλωση να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση. Ο λαός απαιτεί, και εμείς, να λάμψει η αλήθεια και η Δικαιοσύνη είναι ο κατάλληλος φορέας και αρμόδιος να αποφασίσει», τόνισε ο Νότης Μηταράκης, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να υπογραμμίζει πως η κυβερνώσα παράταξη στηρίχθηκε «στη δικογραφία, στα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο ανακριτής».

«Καταλήξαμε ότι υπάρχουν οριακά απλές ενδείξεις για παράβαση καθήκοντος για τον πρώην υπουργό. Με αυτό που κάνουμε δίνουμε στη Δικαιοσύνη το δικαίωμα και την ηθική υποχρέωση να λάμψει άπλετο φως», πρόσθεσε ο «γαλάζιος» βουλευτής.

Σφόδρα πυρά προς την κυβερνητική πλειοψηφία εξαπέλυσαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, με τον Δημήτρη Μάντζο από το ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει πως «το επιχείρημα της απλής διοικητικής εποπτείας (του κ. Καραμανλή) δεν στέκεται πουθενά».

«Στα μάτια τα δικά μας αυτή η πρόταση είναι μια υποκριτική υπεκφυγή, είναι μια απροκάλυπτη απόπειρα διαφυγής της ΝΔ και το αποτέλεσμα μιας εμφανούς διαπραγμάτευσης ενός συμβιβασμού, ενός συμψηφισμού εσωκομματικού», είπε ο ίδιος.

«Εάν πρέπει να ελεγχθεί ο Καραμανλής επειδή ήξερε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που πάλι τον Σεπτέμβρη του '21 ήξερε από τις επιστολές (των υπηρεσιακών) γιατί δεν πρέπει να ελεγχθεί; Πάτε να ρίξετε τον κ. Καραμανλή στα μαλακά», υποστήριξε ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία ότι «δεν έχει τα πολιτικά κότσια» να ελέγξει τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Σπίρτζη.

«Είναι μια πρόταση ντροπής, είναι μια πρόταση πλυντήριο. Δεν θα γίνει καν διαδικασία. Θα τον πάτε όπως τον Τριαντόπουλο», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά.

«Δεν θα σας ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας. Προσπαθείτε να γλιτώσετε και τον Καραμανλή και τον Μητσοτάκη», υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.



