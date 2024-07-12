Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Το Κυπριακό είναι κορυφαία μας προτεραιότητα, καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα

«Η ίδια η πραγματικότητα διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τουρκίας ότι η νήσος Ζουράφα είναι δικό της έδαφος. Το ελληνικό Λιμενικό εντόπισε ένα τουρκικό αλιευτικό σκάφος σε ελληνικά χωρικά ύδατα και ακολούθησε ό,τι προβλέπει η διαδικασία», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ, αξιολογώντας το «επεισόδιο» αυτό ως κάτι όχι και τόσο σημαντικό.

«Η Ζουράφα είναι ξεκάθαρα ελληνικό έδαφος»

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» και στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά της δικαιώματα. «Το γεγονός ότι υπάρχει θετικό κλίμα στις τελευταίες συναντήσεις μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί αυτομάτως όλες μας οι διαφορές με την Τουρκία, οι οποίες συμπυκνώνονται στον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας», υπενθύμισε δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να υπάρχει διάλογος.

Μάλιστα, απέκλεισε κάθε υπόνοια συζήτησης για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, υπογραμμίζοντας ότι «για να πάμε στη Χάγη, προϋποθέτει να υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ και των δύο μερών». Επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν έχει υποχωρήσει σπιθαμή σε όσα διεκδικεί, με τη λογική «να κερδίζουμε προς όφελος της χώρας μας».

Ως προς το Κυπριακό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το ζήτημα ως κορυφαία προτεραιότητα, με την Αθήνα και τη Λευκωσία να βαδίζουν χέρι-χέρι. «Ο πρωθυπουργός θα πάει στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου, σε μια ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη εκδήλωση, χωρίς καμία διάθεση φιέστας, αλλά με σεβασμό στην ιστορία. Η Λευκωσία είναι η μοναδική διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, ενώνει τον Ελληνισμό η Κύπρος».

«Να αλλάξει ρότα η Βόρεια Μακεδονία αν θέλει να μιλάει για Ευρωπαϊκή Ένωση»

Ερωτηθείς για το Σκοπιανό, κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να αλλάξει ρότα αν θέλει να μιλάει για Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντας όσα συμβαίνουν τώρα «δικαίωση» για τη στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Όταν ήταν αρχηγός της Αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης είχε σταθεί απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών και είχε πει ότι η συμφωνία άπαξ και κυρωθεί, δεν μπορεί να παρθεί πίσω, δημιουργώντας τετελεσμένο με το ΝΑΤΟ. Όταν είχαμε τις δηλώσεις της νέας προέδρου και του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, η σημερινή Αντιπολίτευση μάς έλεγε να τα ψηφίσουμε όλα τα μνημόνια συνεργασίας. Ένα εξ αυτών ξέρετε πού αναφέρεται; Στην ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία της γείτονος χώρας. Τότε ο πρωθυπουργός είχε πει να μην τα ψηφίσουμε, ακριβώς για να μη χάσουμε το διαπραγματευτικό μας αυτό όπλο. Και τι ήρθε να μας πει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ; Βάλτε μπλόκο στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων. Σοβαρά μιλάτε;» σχολίασε αιχμηρά ο Παύλος Μαρινάκης.

Τέλος, ως προς τη σύγκρουση Γεωργιάδη με τους γιατρούς για τα κενά στο ΕΣΥ, τόνισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις σε ορισμένες περιοχές που ενώ έχουν προκηρυχθεί θέσεις για παθολόγους με 5.000 ευρώ καθαρό μισθό και σπίτι από τον δήμο, δεν πηγαίνει κανείς. «Το υπουργείο θα προσπαθήσει να βρει μια λύση προσωρινή για να μην κλείσουν οι κλινικές, ζητώντας από τους ιδιώτες γιατρούς να κάνουν επί της ουσίας 2 εγημερίες τον μήνα», προσθέτοντας ότι η μόνιμη λύση θα ήταν να καταστεί μια τέτοια θέση θελκτική για τον κάθε γιατρό.

«Καταρχάς, έχουμε ήδη αυξήσει κατά 10% το ευρύτερο μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ, να περιμένετε τέτοιες κινήσεις από την κυβέρνηση όσο το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Το δεύτερο που κάνουμε είναι να αφήνουμε τον κάθε γιατρό του ΕΣΥ να έχει ιδιωτικό έργο, ώστε να ξέρει ότι μπορεί να έχει έξτρα εισόδημα στο γιατρείο του. Και τρίτον, προσπαθούμε να αναδείξουμε την καλύτερη εικόνα του ΕΣΥ, με πάνω από 80 νοσοκομεία και 150 κέντρα υγείας ήδη να ανακαινίζονται», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.