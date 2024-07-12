Κικίλιας στον ΣΚΑΪ: Έχουμε την πιο δύσκολη αντιπυρική περίοδο των τελευταίων 20 ετών

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος μίλησε για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στη χώρα τα τελευταία 24ωρα.

Αναφορικά με τη φωτιά στην Κορινθία, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι πρόκειται για δύσκολη περιοχή με κλήμματα και λοφίσκους, όπου δεν είναι εύκολο να επιχειρούν τα Canadair, ενημερώνοντας ότι η πυρκαγιά δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο στην περιοχή λόγω μικρών εστιών που ενδέχεται να προκαλέσουν μικρές αναζωπυρώσεις μέσα σε δυο χαράδρες της περιοχής.

«Από την αρχή του καλοκαιριού η Πολιτεία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πάνω από 2.000 φωτιές - Πάνω από την Αττική πετούν 27 drones»

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι από την αρχή του καλοκαιριού η Πολιτεία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πάνω από 2.000 φωτιές, με τα στατιστικά να μαρτυρούν πως η κλιματική κρίση είναι εδώ. «Έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι της αντιπυρικής περιόδου, η οποία αναμένεται να είναι η δυσκολότερη των τελευταίων 20 ετών, με πολλές ενάρξεις. Δυστυχώς είχαμε έναν πολύ άνυδρο χειμώνα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Ερωτηθείς για το τι έχει αλλάξει φέτος ως προς την αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων, αρχικά σημείωσε ότι σημαντικό ρόλο παίζει το ότι 10 μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας έχουν καθαριστεί 654.000 οικόπεδα. «Μπήκε ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ μέσα στα δάση μετά από 50 χρόνια και κάνουν ζώνες καθαρισμού, με δασάρχη παρόντα, εθελοντές στην πρώτη γραμμή και τα εναέρια σε επιφυλακή, ακόμη και η πληροφόρηση για υποψία φωτιάς να είναι λανθασμένη», είπε ο κ. Κικίλιας, ενημερώνοντας ότι ο αριθμός των drones που πετούν πάνω από την Αττική ανέρχεται στα 27, ενώ αναμένονται άλλα 101 από την αντιπυρική περίοδο του 2025, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ.

