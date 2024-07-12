Ερντογάν για F-16: Ο Μπάιντεν μού υποσχέθηκε πως θα λύσει το ζήτημα εντός 3-4 εβδομάδων

Αναγκαστική μείωση του προγράμματος της αγοράς των F-16 από την Τουρκία αποκάλυψε δημοσίευμα του Bloomberg.

Ερωτηθείς χθες σχετικά ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι έθεσε το θέμα στον Αμερικανό πρόεδρος και είπε ότι ο Τζο Μπάιντεν του υποσχέθηκε πως θα λύσει το ζήτημα «εντός 3-4 εβδομάδων», όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης

Δημοσιογράφος: «Σήμερα στο Bloomberg διαβάσαμε την είδηση πως μειώθηκε το μέγεθος της αγοράς των. F-16 και πως κάποια ανταλλακτικά θα παραχθούν τοπικά και εγχώρια, γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση και τι σημαίνει αυτό;»

Ερντογάν: «Κυρίως χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα το ζήτημα αυτό το μίλησα με τον κ. Μπάιντεν, και μου είπε πως 'αν συμβαίνει αυτό, εγώ θα το λύσω αυτό το θέμα'. Σήμερα πριν την αναχώρηση του το υπενθύμισα αυτό το ζήτημα και μου είπε πως θα το λύσει το ζήτημα εντός 3-4 εβδομάδων. Μεταξύ μας υπήρξαν και διάφορες παρατηρήσεις. Το ζήτημα των ανταλλακτικών είναι από αυτά που συζητάμε. Εγώ λοιπόν ως φρέσκο νέο, σας μεταφέρω την απάντηση που μου έδωσε ο κ. Μπάιντεν».

Ερντογάν: «Η Γερμανία δεν μας δίνει τις τουρμπίνες της SIEMENS για τον πυρηνικό σταθμό»

«Με τον Σολτς μιλήσαμε για τους κινητήρες που θέλουμε να αγοράσουμε για τις φρεγάτες και τις κορβέτες μας»

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Στη συνάντηση με τον κ. Σολτς αναφερθήκαμε στο ζήτημα των Eurofighter- Typhoon. Επίσης, κοιτάξαμε να δούμε το τι θα μπορούσαμε να αγοράσουμε από τη Γερμανία, όπως στα βήματα μας για τους κινητήρες για τις φρεγάτες και τις κορβέτες μας από MTU, MANN, Mercedes. Αλλά και το θέμα των ειδών που καθυστερούν στα τελωνεία όπως της Siemens που αφορά για το Αkkuyu (πυρηνικός σταθμός) το οποίο είναι ένα μεγάλο βήμα για εμάς. Όμως το σημαντικότερο μέρος του Akkuyu έχει σχέση με τις σχέσεις μας με την Siemens, υπάρχει το θέμα των τουρμπίνων που πρέπει να μας στείλει η Siemens. Αυτή τη στιγμή αυτές οι τουρμπίνες καθυστερούν στα γερμανικά τελωνεία και τα είπαμε και αυτά στον ίδιο. Εμείς θέλουμε να αγοράσουμε τους κινητήρες, όπως να παραλάβουμε και τις τουρμπίνες. Θέλουμε να κάνουμε βήματα, να ξεπεράσουμε το πρόβλημα με τον κύριο Καγκελάριο η συνάντηση μας για τα θέματα αυτά ήταν καλή».

Eρντογάν για Eurofighter: «Μιλήσαμε με Σολτς, δεν είχε αρνητική προσέγγιση»

«Συνεχίζουμε τις συνομιλίες, εύχομαι το αποτέλεσμα να είναι θετικό»

Ερντογάν: «Τέθηκε το θέμα των Eurofighter και στο ζήτημα αυτό ο Σολτς δεν είχε μια αρνητική προσέγγιση Είδαμε πως γίνεται μια καλή πορεία προς τη θετική προσέγγιση για τη συνέχιση των συνομιλιών . Το είδαμε αυτό και στη συνάντηση του υπουργού άμυνας μας με τον Γερμανό ομόλογο του. Υπάρχουν θετικές εξελίξεις και στην γερμανική και στην βρετανική πλευρά θα το παρακολουθούμε κι εύχομαι το αποτέλεσμα να είναι θετικό».

