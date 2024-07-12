«Ευχαριστώ όλες και όλους που ήρθατε σήμερα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και τους πολύ περισσότερους που πήρατε τηλέφωνο ή στείλατε μήνυμα στα social μου. Ραντεβού την επόμενη βδομάδα!», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Πέμπτης, σχετικά με τις συναντήσεις που είχε με πολίτες στο γραφείο του στα κεντρικά του κόμματος, στην πλατεία Κουμουνδούρου.

Η ανάρτηση του κ. Κασσελάκη συνοδεύεται με φωτογραφίες από τις συναντήσεις που είχε με τους πολίτες.

Ευχαριστώ όλες και όλους που ήρθατε σήμερα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και τους πολύ περισσότερους που πήρατε τηλέφωνο ή στείλατε μήνυμα στα social μου.

Ραντεβού την επόμενη βδομάδα! pic.twitter.com/49hqVvtYnG — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 11, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε απευθύνει κάλεσμα να τον επισκεφθούν πολίτες στο γραφείο του από τα social media το μεσημέρι της Τετάρτης.

«Αύριο Πέμπτη, στο γραφείο μου στην Κουμουνδούρου, 17:00-20:00, θα συναντήσω πολίτες. Όχι όλους μαζί. Τον καθένα προσωπικά. Θέλω να συζητήσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες σου. Να μάθω τις απόψεις και τις προσδοκίες σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι πριν. Έρχεσαι κατευθείαν και με συναντάς, χωρίς προηγούμενο ραντεβού. Σε περιμένω», είχε γράψει ο κ. Κασσελάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αύριο Πέμπτη, στο γραφείο μου στην Κουμουνδούρου, 17:00-20:00, θα συναντήσω πολίτες.

Όχι όλους μαζί. Τον καθένα προσωπικά. Θέλω να συζητήσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες σου. Να μάθω τις απόψεις και τις προσδοκίες σου.



Δε χρειάζεται να κάνεις κάτι πριν. Έρχεσαι κατευθείαν… pic.twitter.com/63IYZFi6uV — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 10, 2024

