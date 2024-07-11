Σοβαρό επεισόδιο με σκάφος του Λιμενικού, το οποίο συγκρούστηκε με τουρκικό αλιευτικό βορειοανατολικά της βραχονησίδας Ζουράφα έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, τις πρωινές ώρες σήμερα, ένα πλωτό περιπολικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε ένα τουρκικό αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος να αλιεύει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά βραχονησίδας Ζουράφα.

Κατά την προσπάθεια ελέγχου του αλιευτικού ο κυβερνήτης του τουρκικού σκάφους πραγματοποίησε απότομη αλλαγή πορείας με αποτέλεσμα την επακούμβηση των δύο σκαφών.

Στη συνέχεια το αλιευτικό αποχώρησε αυτοδύναμα με κατεύθυνση προς τα τουρκικά παράλια, ενώ το πλωτό του Λιμενικού παρέμεινε στην περιοχή για την εκτίμηση των ζημιών και την παροχή ενδεχόμενης βοήθειας στο αλιευτικό. Μετά την απομάκρυνση του τούρκικου αλιευτικού, το σκάφος του Λιμενικού επέστρεψε στο λιμάνι της Σαμοθράκης, όπου διαπιστώθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο πρωραίο τμήμα του.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: skai.gr

