Οι ελληνικές θέσεις γίνονται ευρωπαϊκές θέσεις με την επανεκλογή της κ. φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Κομισιόν, επισήμανε στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.



Μετά την επανεκλογή της μίλησε για την ευρωπαϊκή άμυνα όπως ακριβώς το διατύπωσε ο πρωθυπουργός. Μίλησε για το ζήτημα της στέγης, το μεταναστευτικό, είναι μια καλή εξέλιξη για τη χώρα και μια δικαίωση μιας στρατηγικής, όχι μόνο σε επίπεδο προσώπων, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Έτσι αλλάζουν τα πράγματα, με μια σοβαρή πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον δρόμο μας τον έδειξε η προηγούμενη πενταετία που αντιμετωπίστηκαν πολύ μεγάλες κρίσεις, και η Ελλάδα κάθεται πια στο τραπέζι των λύσεων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για μελέτη της ΤτΕ που μιλάει για ενδημική ακρίβεια, υπενθύμισε ότι ο διοικητής της Τραπέζης Γιάννης Στουρνάρας είχε σχολιάσει ότι κατά 80% είναι εισαγόμενη, και κατά 20% έχει αιτίες ενδογενείς.



«Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία 2009 – 2011, και κάνει μια προβολή της περιόδου αυτής στο σήμερα με βάση κάποια μοντέλα, και μάλιστα λέει ότι σε σχέση με τότε έχει μειωθεί η ‘’ψαλίδα’’, αλλά παραμένει σημαντική. Σιγά – σιγά βλέπουμε τις πρώτες μειώσεις. Στόχος είναι και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, έχει αυξηθεί 20% μέσα στα πέντε χρόνια της διακυβέρνησής μας, δημιουργούνται 400.000 θέσεις εργασίας και η κυβέρνηση λαμβάνει μόνιμα μέτρα» ανέφερε μεταξύ άλλων.



Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός δεν παριστάνει τον θαυματοποιό, γίνονται όμως κινήσεις όπως το μεταφορικό ισοδύναμο και πακέτα για τριτέκνους και πολύτεκνους, και παρέπεμψε και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι όπου δεν τηρείται ο νόμος.



Για την «6ημερη εργασία» στην οποία αναφέρθηκε σε βίντεο ο κ. Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για ανακύκλωση ψεμάτων. Επικαλούμενος τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι λιγότερες από 1 στις 1.000 επιχειρήσεις στη χώρα έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της έξτρα βάρδιας, οπότε τα περί 6ης εργασίας στην Ελλάδα είναι παραπλανητικός και απολύτως ψευδής. Είναι λιγότερο από το 2,5% των εργαζομένων στις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Στις 1.200 αιτήσεις οι 900 απορρίφθηκαν δε, πρόσθεσε.



Για το γεγονός ότι «έπεσαν» παγκοσμίως τα συστήματα σε τράπεζες, ΜΜΕ και αεροπορικές εταιρείες, διευκρίνισε ότι «δεν νομίζω ότι το περιστατικό αυτό έχει σχέση με την επίθεση στο κτηματολόγιο»

Σε ό,τι αφορά την κυβερνοεπίθεση το κτηματολόγιο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ακολουθείται πρωτόκολλο σταδιακής επαναφοράς του συνόλου του συστήματος, είναι εν εξελίξει η διαδικασία, και θα έχουμε επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.



