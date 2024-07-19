«Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έπεσαν από τις ακραίες τιμές, αλλά εξακολουθούν να είναι υψηλές» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ εξηγώντας ότι αυτό συνέβη διότι «έγινε αποσύζευξη με την αγορά της Βουλγαρίας».

Ο υπουργός αναφερόμενος στα μέτρα και στους φόρους στους παραγωγούς τόνισε ότι ακόμα δεν μπορεί να καθοριστούν «καθώς ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσα είναι τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Εάν πέσουν οι τιμές ρεύματος, μειώνεται ο φόρος», διευκρίνισε.

Ο κ.Σκυλακάκης τόνισε επίσης ότι οι τιμές που διαμορφώθηκαν το τελευταίο 10ημερο σε όλα τα Βαλκάνια, έδιναν στο φυσικό αέριο 6-7 φορές το κόστος.«Έγινε αυτό που ονομάζουμε "ουρανοκατέβατα" κέρδη, επομένως η παρέμβαση είναι αναγκαία».

Ο υπουργός ανέφερε ως παράδειγμα τις επιχειρήσεις που έχουν υψηλούς λογαριασμούς. «Εάν δεν μπορούν να πληρώσουν τις αυξήσεις έχουν επιλογή από 1η Αυγούστου αλλάξουν χρώμα τιμολογίου».

«Η παρέμβαση έγινε σε ένα ακραίο φαινόμενο, δεν είναι σωστό να παρεμβαίνουμε όταν η αγορά λειτουργεί σωστά», σημείωσε αναφέροντας ότι το γεγονός πως η μεγαβατόρα θα μπορούσε να είναι 300 ευρώ και όχι 800 ευρώ ενώ το κόστος είναι 100 ευρώ, δείχνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Για τις διακοπές ρεύματος ο υπουργός είπε ότι οφείλονται σε βλάβες. «Πέρυσι είχαμε 70 βλάβες και φέτος 20 την ημέρα», είπε προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε δίκτυο με περισσότερες ΑΠΕ και είναι πιο ισχυρό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.