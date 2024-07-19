«Μισό αιώνα μετά, συνεχίζουν να είναι ασήκωτες οι ευθύνες όσων διέπραξαν την εισβολή και συντηρούν την κατοχή, αλλά και όλων αυτών που επιτρέπουν τη συνέχιση της διαίρεσης της Κύπρου διά της βίας» αναφέρει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα 50 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογραμμίζει πως «μόνο μια διαρκής και βιώσιμη λύση του κυπριακού θα αποκαταστήσει τις βασικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους ανεξαίρετα τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου» επισημαίνοντας πως «παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, τις προκλήσεις, τις απογοητεύσεις, πράττουμε ότι είναι δυνατό για να δημιουργηθούν οι συνθήκες επανέναρξης των συνομιλιών και εξεύρεσης λύσης που θα τερματίζει την κατοχή».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της δήλωσης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Η πεντηκοστή επέτειος από τις μαύρες επετείους του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης Τουρκικής εισβολής προσφέρεται για συλλογικό εθνικό προβληματισμό. Προσφέρονται όχι μόνο για εξαγωγή διδαγμάτων αλλά και για επαναβεβαίωση αρχών, αξιών και θέσεων σε σχέση με τη διαχείριση της συνεχιζόμενης κατοχής μεγάλου τμήματος της επικράτειας ενός ανεξάρτητου κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μισό αιώνα μετά, συνεχίζουν να είναι ασήκωτες οι ευθύνες όσων διέπραξαν την εισβολή και συντηρούν την κατοχή, αλλά και όλων αυτών που επιτρέπουν τη συνέχιση της διαίρεσης της Κύπρου διά της βίας. Όσα διαδραματίζονται σήμερα στην Ουκρανία όπου ορθώς η διεθνής κοινότητα αντιδρά, συνέβησαν στην Ευρωπαϊκή Κύπρο πριν 50 χρόνια με τις συνέπειες να συνεχίζουν να παραβιάζουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Συνέπειες και πράξεις που συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και αδιαμφισβήτητη παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, που υποχρεούνται να ζουν στην ίδια τους την πατρίδα αποστερούμενοι βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα στην χώρα μου. Μια πραγματικότητα που καθιστά αδήριτη την ανάγκη τερματισμού του σημερινού απαράδεκτου status quo και επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Μια λύση που θα είναι εντός του πλαισίου των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το μέχρι σήμερα κεκτημένο των συνομιλιών , καθώς επίσης τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μόνο μια διαρκής και βιώσιμη λύση του κυπριακού θα αποκαταστήσει τις βασικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους ανεξαίρετα τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου. Είναι ακριβώς μέσα από αυτή την συλλογιστική που από την πρώτη ημέρα εκλογής μου στην προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχω θέσει ως ύψιστο στόχο την επίλυση του κυπριακού και την άρση των συνεπειών της τουρκικής εισβολής.

Σε πλήρη και αγαστή συνεργασία και με την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης μου να παρευρεθεί στην Κύπρο στις εκδηλώσεις καταδίκης του δίδυμου εγκλήματος στην Κύπρο, κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά από Έλληνα πρωθυπουργό αυτά τα 50 χρόνια. Εργαζόμαστε στη βάση συγκεκριμένου σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη το συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πρωτοβουλία του Γ.Γ του ΟΗΕ διαμέσου της προσωπικής του απεσταλμένης για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017.

Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, τις προκλήσεις, τις απογοητεύσεις, πράττουμε ότι είναι δυνατό για να δημιουργηθούν οι συνθήκες επανέναρξης των συνομιλιών και εξεύρεσης λύσης που θα τερματίζει την κατοχή. Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων όχι μόνο δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της πατρίδας μου αλλά δεν διασφαλίζει ούτε το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού.

Αναμφίβολα η αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς μάς προβληματίζει και μάς δυσκολεύει αλλά δεν μας αποθαρρύνει γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τον προορισμό μας, έχουμε πίστη στην αξία των επιχειρημάτων μας, έχουμε την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να πετύχουμε».

