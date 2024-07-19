"Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στις γειτονικές μας χώρες, επιτάσσει η Ελλάδα να είναι έτοιμη μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρι το 2030, για όλες τις πιθανές εξελίξεις και απέναντι σε οποιαδήποτε αναθεωρητική δύναμη τυχόν απειλήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά μας.

Η "Ατζέντα 2030" προωθεί σημαντικές αλλαγές που οδηγούν τις Ένοπλες Δυνάμεις όχι απλώς στο 2030, αλλά στις επόμενες δεκαετίες και εξυπηρετούν έναν κύριο στόχο: Τη θωράκιση της πατρίδας μας απέναντι σε κάθε μορφής απειλή, συμβατική ή υβριδική και την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, σε άρθρο του που δημοσιεύεται στον ιστότοπο libre.gr.

"Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη σύγχρονη ιστορία τους, όπως έχει επισημάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της οποίας φιλοδοξούμε να υπάρξει ριζική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας τους, ιδίως υπό το πρίσμα της αντιμετώπισης των σύγχρονων απειλών " συνεχίζει και αναφέρεται στους 3 βασικούς πυλώνες της μεταρρύθμισης οι οποίοι είναι:

"- Πρώτος πυλώνας, η πλήρης αναδιοργάνωση της δομής και λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεωνμε στόχο ένα σύγχρονο, ευέλικτο και επιχειρησιακά αποτελεσματικό σχήμα, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις αλλά και στις πραγματικές δυνατότητες της πατρίδας μας. Από την αναδιάταξη Σχηματισμών/Μονάδων, τη συγκρότηση Μονάδων Διττού ρόλου/χρήσης για την 'Αμυνα και την Πολιτική Προστασία και τη δημιουργία Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Πολέμου, έως τον εξορθολογισμό στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,

-Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, με την επικαιροποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος, που λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα των σύγχρονων συγκρούσεων, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Απαιτείται προσήλωση σε τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, αποτελεσματικές και με καλύτερη αναλογία κόστους-οφέλους. Ταυτόχρονα, απαιτείται ανάπτυξη νέων μέσων από την εγχώρια παραγωγή. Η χώρα μας διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο οφείλει να αξιοποιήσει.

Σημαντικό μέρος της μεταρρύθμισης,προσθέτει, αποτελεί η συνολική αναθεώρηση του εξοπλιστικού προγράμματος της πατρίδας μας, όπως με την απόκτηση 20 F-35, του πιο τεχνολογικά προηγμένου αεροσκάφους 5ης γενιάς και με την έναρξη διερεύνησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ναυπήγησης της φρεγάτας, Constellation, της νέας γενιάς φρεγάτας του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Μαζί με τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale, τις φρεγάτες Belharra, τα ελικόπτερα Romeo κ.ά. η χώρα μας, αξιοποιώντας το υστέρημα του Ελληνικού Λαού, μπορεί να αλλάξει επίπεδο στις αμυντικές της δυνατότητες και να καταστεί αξιόπιστος πάροχος ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, σε συνεργασία με τους συμμάχους και εταίρους μας.

Παράλληλα,συνεχίζει, εφαρμόζεται ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της Αμυντικής Βιομηχανίας, με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και τη χρηματοδότηση της παραγωγής των μέσων που οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν θέσει τις προδιαγραφές τους. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ελληνική αμυντική βιομηχανία αλλά και γενικότερα η οικονομία της χώρας, Εξίσου σημαντικό είναι ότι περνάμε από τη λογική «αγοράζω από το ξένο ράφι», στη νοοτροπία του σχεδιασμού και της παραγωγής αμυντικού υλικού και μέσων στη χώρα μας.

-Τρίτος πυλώνας και εξαιρετικά σημαντικός, είναι οι ανθρώπινοι πόροι των Ενόπλων Δυνάμεων, με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των αξιωματικών και με τον επανασχεδιασμό της διαδρομής καριέρας και σταδιοδρομίας τους, αλλά και τη διεύρυνση του σημαντικού ρόλου του Σώματος Υπαξιωματικών. Ταυτόχρονα, υλοποιείται η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με κύρια προτεραιότητα την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, για την οποία έχει αρχίσει η υλοποίηση της Α΄ Φάσης ενός μεγαλόπνοου οικιστικού προγράμματος. Εξίσου αναγκαίες είναι οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η θητεία των στρατεύσιμων, με τη μετάβαση από τη «Θητεία-Αγγαρεία» στη «Θητεία-Εφεδρεία», όπως και με τον σχεδιασμό για την εθελοντική θητεία των γυναικών", καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

