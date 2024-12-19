«Κοινός τόπος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η ανάγκη της στήριξης της οικονομικής και γεωπολιτικής δυναμικής της ηπείρου μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις που έκανε από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια στη διαμόρφωση μιας πιο ενεργούς αμυντικής πολιτικής της ΕΕ. Ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συζήτησης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα ενημερώσει, όπως είπε, τους ομολόγους του για την επίσκεψή του στον Λίβανο και την ανάγκη προστασίας των διαφόρων θρησκευτικών μειονοτήτων κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ελληνορθόδοξους του Λιβάνου αλλά πρωτίστως της Συρίας, οι οποίοι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αντιοχείας. Το πιο σημαντικό, τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης, είναι να διασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα της χώρας, της Συρίας δηλαδή, και η νέα κυβέρνηση να είναι μία κυβέρνηση πρώτα και πάνω απ' όλα συμπεριληπτική, η οποία θα υποστηρίξει και θα διαφυλάξει τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων και προφανώς σε αυτή τη συζήτηση η Ευρώπη πρέπει να προσέλθει με ενιαία άποψη και η Ελλάδα θα έχει καθοριστικό ρόλο στο να διαμορφώσει την ευρωπαϊκή προσέγγιση στα ζητήματα που αφορούν τη Συρία», πρόσθεσε, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε στη συνέχεια ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την εκκίνηση δύο πολύ σημαντικών στεγαστικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπογράφηκε, όπως είπε, από τους συναρμόδιους υπουργούς η ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο 15νθήμερο του Ιανουαρίου. Επίσης, υπογράφηκε η ΚΥΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», το οποίο στοχεύει στη χορήγηση στεγαστικών δανείων για ενεργειακές παρεμβάσεις σε κατοικίες κύριες ή μη, φυσικών προσώπων, χωρίς εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια με πλήρη επιδότηση επιτοκίου.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «τα δύο αυτά προγράμματα αποτελούν ακόμα μια ενέργεια της Κυβέρνησης στον δρόμο προς την διευκόλυνση των πολιτών, τόσο να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με χαμηλότοκα δάνεια, κάτι που συμβάλει δραστικά στην ανακούφιση του στεγαστικού, όσο και να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση του κόστους ζωής τους και έχοντας μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα».

Ακολούθως τόνισε ότι «με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022 -οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα τα τελευταία δεδομένα- το κενό ΦΠΑ υποχώρησε στο 13,7%, από 17,5% το 2021. Μειώθηκε, δηλαδή, κατά 21,7% μέσα σε ένα χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2017, έτος σύστασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το κενό ΦΠΑ στη χώρα μας ήταν στο 29,1%, με αποτέλεσμα μέσα σε 5 χρόνια το κενό ΦΠΑ να έχει μειωθεί κατά 53%. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η επέκταση της ψηφιοποίησης στο σύνολο της ελεγκτικής διαδικασίας, η κεντρικοποίηση των υπηρεσιών και η πιο στοχευμένη προσέγγιση στους ελέγχους, έχουν ανεβάσει επίπεδο και ταχύτητα, περιορίζοντας τη μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «στο πλαίσιο του ελέγχου που διεξάγεται σε 26 μεγάλες εταιρείες ανακοινώθηκαν πρόστιμα από την ΔΙΜΕΑ σε οκτώ πολυεθνικές εταιρείες συνολικού ύψους 5,5 εκατ. ευρώ» και τόνισε ότι «φαινόμενα αισχροκέρδειας και παραβάσεις του περιθωρίου κέρδους σε βάρος των καταναλωτών δεν θα γίνουν ανεκτά, ειδικά, όταν συνεχίζουμε να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, προκειμένου να μειώσουμε τις συνέπειες της πληθωριστικής κρίσης για τους πολίτες».

Παράλληλα ο κ. Μαρινάκης έκανε αναφορά στο ότι σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της ΔΥΠΑ για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, με τη δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 5.880 ανέργους, ηλικίας 30 - 59 ετών, με έμφαση στις άνεργες γυναίκες. «Στόχος της Κυβέρνησης είναι να δημιουργούνται συνεχώς τρόποι ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και να συνεχίσει να μειώνεται η ανεργία», τόνισε.

Είπε ακόμη ότι «σε συνεργασία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η επιχορήγηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για τη διενέργεια προληπτικών περιγεννητικών ελέγχων για Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία και Βαριά Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ». Επεσήμανε πως «στόχος του Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας, η οποία αποτελεί το τρίτο πιο συχνό σοβαρό γενετικό νόσημα στην Ελλάδα, αποτελεί η προσφορά στους υποψήφιους γονείς της ευχέρειας αναπαραγωγικών επιλογών και της δυνατότητας, εφόσον το επιθυμούν, προετοιμασίας για έγκαιρη αντιμετώπιση της νόσου αμέσως μετά τη γέννηση, επωφελούμενοι από την αποδεδειγμένα μέγιστη απόδοση των υπαρχόντων θεραπειών κατά την προσυμπωματική περίοδο».

Επανέλαβε ότι «η κουλτούρα της προληπτικής ιατρικής είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ήδη με τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου κλπ χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν έγκαιρα τυχόν συμπτώματα και να έχουν αυξημένες πιθανότητες ίασης».

Ακολούθως έκανε αναλυτική αναφορά στην «επείγουσα μεταβατική διάταξη που κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την αποφυγή δημιουργίας τετελεσμένων και αδιεξόδων και έως τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία:

Αναστέλλεται η έκδοση προεγκρίσεων και νέων οικοδομικών άδειων, που κάνουν χρήση: 1) του συστήματος των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, με τις οποίες θεσπίζονται κίνητρα προσαύξησης των όρων δόμησης και 2) της μη προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης των εσωτερικών εξωστών, δηλαδή παταριών και του χώρου κύριας χρήσης των 35 τ.μ. στο δώμα της οικοδομής, όπως και η εξομοίωση της πισίνας με φυτεμένη επιφάνεια .

Παράλληλα, προκειμένου να αποφευχθεί η διαφορετική αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν σε μελέτες που περιλαμβάνουν εφαρμογή κινήτρων από τα πολεοδομικά συμβούλια, αναστέλλονται οι συνεδριάσεις τους για τα θέματα αυτά, έως ότου δημοσιευθεί η σχετική απόφαση, προκειμένου τα αιτήματα των πολιτών να εξεταστούν με βάση την αρχή της ισότητας.

Οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ δεν ανακαλούνται από τη Διοίκηση έως τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τυχόν ανακλήσεις οικοδομικών αδειών από τη Διοίκηση, λόγω της χρήσης των κινήτρων του ΝΟΚ που έλαβαν χώρα από την 11.12.2024 ανακαλούνται αυτοδικαίως».

Πρόσθεσε πως κατατέθηκε επίσης «τροπολογία, η οποία αφορά στην επιδότηση οφειλών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας» και ανέφερε ότι το συνολικό ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται σε 200 εκατ. ευρώ.

Η ανάθεση στην Ελλάδα ομόφωνα της προεδρίας του Forum των Αρχαίων Πολιτισμών, για το 2025, ήταν το επόμενο θέμα της ενημέρωσης. «Η 1η Υπουργική Διάσκεψη του Forum είχε διοργανωθεί στην Αθήνα, το 2017. Στο πλαίσιο της επερχόμενης Προεδρίας της, η Ελλάδα στοχεύει στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την ορατότητα του Forum, την από κοινού καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος των κρατών-μελών και διεθνείς πολιτιστικές δράσεις με απτά αποτελέσματα στη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών-μελών», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ολοκληρώνοντας επεσήμανε πως ο πρωθυπουργός κατόπιν πρόσκλησης του Φινλανδού πρωθυπουργού Πέτερι Όρπο θα μεταβεί στη Φινλανδία, όπου στις 21 και 22 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται Άτυπη Σύνοδος Βορρά- Νότου όπου θα συμμετάσχουν ακόμα οι πορωθυπουργοί της Ιταλίας και της Σουηδίας καθώς και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας. Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πηγή: skai.gr

